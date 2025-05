Lendületben a hazai turizmus

2025 áprilisában is töretlen lendülettel folytatódott a magyar turizmus bővülése: hazánk szálláshelyeit több mint 1,4 millió vendég választotta, ami 17,5 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának eredményét. A turisták összesen 3,4 millió vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon, ami éves összevetésben 15,6 százalékos növekedést jelent – jelezte közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium a Központi Statisztikai hivatal legfrissebb szálláshelyadatai kapcsán.

A húsvéti hosszú hétvége, a tavaszi szünet, valamint a kedvező időjárás együttesen jelentősen növelte az utazási kedvet: a belföldi turisták száma 12 százalékkal, míg a külföldi vendégek száma 22 százalékkal emelkedett 2024 áprilisához képest.

Bár a főváros továbbra is a legnépszerűbb célpont, a vidéki térségek is látványos növekedést produkáltak: Győr-Pannonhalma, a Balaton, Budapest környéke, valamint Tokaj és Nyíregyháza térsége még Budapest bővülését is felülmúlta a nemzetközi vendégforgalmat tekintve.

A növekvő vendégforgalom jelentős bevételnövekedést eredményezett: a hazai szálláshelyek áprilisi bevétele megközelítette a 87,7 milliárd forintot, ami közel 25 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ebből a vidéki szolgáltatók 44,6 milliárd forinttal részesedtek, ami szintén csaknem negyedével múlta felül a tavalyi eredményt. A vendéglátóhelyek forgalma is dinamikusan bővült, a 177,3 milliárd forintos bevételük éves szinten 10,7 százalékos növekedést tükröz.

Az év első négy hónapjának összesített adatai is megerősítik a pozitív trendet: 2025. január–áprilisban összesen 4,6 millió vendég érkezett Magyarországra, ami 11,1 százalékos növekedést jelent a múlt év azonos időszakához képest. A hazai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma közel 10,7 millió volt, ami 5,3 százalékkal haladja meg a 2024-es adatokat.

Az áprilisi kiemelkedő eredmények és az év első négy hónapjának kimagasló bővülése megerősíti a magyar turizmus pozitív kilátásait, és jó alapot szolgáltat ahhoz, hogy hazánk 2025-ben is tovább növelje vonzerejét mind a hazai, mind a nemzetközi utazók körében – fogalmaz a tárca közeleménye.