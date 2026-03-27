személyi kölcsönforintmoney. hukölcsöntavaszidrágulás

Milliókat bukhatnak a felújítók a közelgő drágulási hullám miatt

Komoly ársokk fenyegeti azokat a családokat, akik a tavaszi hónapokra tervezték otthonuk felújítását vagy egy nagyobb építkezés megkezdését. Az építőanyag-piacon a következő hetekben jelentős drágulás körvonalazódik, ami a kőolaj- és földgázfüggő építőipari termékek árát növelheti meg a leginkább. A szakértők szerint a halogatás most luxus: aki rosszul időzít és a finanszírozásnál sem elég körültekintő, az könnyen egy kisebb vagyonnal fizethet többet a tervezett beruházásért.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 27. 8:46
építkezés
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az építőiparban a tavaszi szezonkezdet hagyományosan a kereslet megugrásával és az árak elmozdulásával jár. Az idei évben azonban a szokásosnál is nagyobb turbulenciára lehet számítani. A Money.hu legfrissebb iparági előrejelzéseire hivatkozó elemzése szerint áprilistól kifejezetten meredek áremelkedési hullám söpörhet végig a piacon. A drágulás elsősorban a kőolaj- és földgázfüggő építőanyagokat érinti majd a legérzékenyebben. Ebbe a körbe tartoznak a hőszigetelők, a különféle falazóelemek, a tetőcserepek, valamint a csempék és a padlólapok. Ezeknél a termékeknél a szakértők 5–15 százalékos áremelkedést prognosztizálnak heteken belül.

Minden jel arra mutat, hogy az építőiparban megszokott tavaszi drágulás idén még jelentősebb lesz. Fotó: Kururcz Árpád 

A lakosságnak ez az árugrás húsba vágó lehet. Egy átlagos, ötmillió forintos keretből gazdálkodó lakásfelújítás esetében a késlekedés önmagában 750 ezer forintos többletköltséget eredményezhet pusztán az anyagárak emelkedése miatt. A helyzet még kedvezőtlenebbé válik akkor, ha a beruházást hitelből finanszírozzák a családok: a drágább építőanyagokhoz értelemszerűen magasabb hitelösszeget kell felvenni, ami a kamatokkal együtt a futamidő végére visszafizetendő teljes összeget is alaposan megdobja. 

A Money.hu számításai szerint a mostani árakon felvett kölcsön és a tavaszi drágulás utáni finanszírozás közötti különbség megközelítheti az egymillió forintot is.

 

A legfontosabb: az ütemezés

Ilyen piaci környezetben az időzítés stratégiai fontosságúvá válik. A szakértők azt javasolják, hogy aki teheti, hozza előre a beszerzéseket, és még az áprilisi áremelések előtt vásárolja meg a szükséges anyagokat. A finanszírozásban a személyi kölcsönök nyújthatnak gyors megoldást. A modern, digitális azonosítással működő hitelbírálati rendszereknek köszönhetően a kért összeg akár 24 órán belül, de legkésőbb néhány munkanap alatt megérkezhet a számlára. Ráadásul a szabad felhasználású hitelek rugalmasságot is biztosítanak: nemcsak a téglát és a csempét lehet belőlük kifizetni, hanem a szakemberek munkadíját vagy az új bútorokat is.

A gyorsaság önmagában nem garantálja a sikert. A hitelpiacon is óriási különbségek vannak, és egy elkapkodott pénzügyi döntés elviheti a korai vásárláson megspórolt összeget.

A banki ajánlatok között jelentős eltérések lehetnek: egy ötmillió forintos kölcsönnél a teljes visszafizetendő összegben akár közel egymillió forint különbség is lehet a legkedvezőbb és a legdrágább konstrukció között a hatéves futamidő alatt. Így amit valaki megnyer a gyors vásárlással, könnyen elveszítheti a finanszírozáson, ha nem hasonlítja össze az ajánlatokat

– hívta fel a figyelmet Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.

 

Sokba kerülhet

A számok alátámasztják az elemzői figyelmeztetést. A jelenlegi banki palettán egy ötmillió forintos személyi kölcsön havi törlesztőrészlete már 92 352 forinttól is elérhető. Egy rosszul megválasztott, drágább konstrukció esetében ugyanez az összeg megközelítheti a 105 ezer forintot havonta. Ez a havonta jelentkező, alig több mint tízezer forintos differencia egy hatéves futamidő alatt összesen mintegy 940 ezer forintos többletkiadást jelenthet. 

A tavaszi felújítások tervezésekor tehát a gyorsaság és a pénzügyi tudatosság kéz a kézben kell hogy járjon a sikeres és költséghatékony megvalósításhoz.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.