Milliókat bukhatnak a felújítók a közelgő drágulási hullám miatt

Az építőiparban a tavaszi szezonkezdet hagyományosan a kereslet megugrásával és az árak elmozdulásával jár. Az idei évben azonban a szokásosnál is nagyobb turbulenciára lehet számítani. A Money.hu legfrissebb iparági előrejelzéseire hivatkozó elemzése szerint áprilistól kifejezetten meredek áremelkedési hullám söpörhet végig a piacon. A drágulás elsősorban a kőolaj- és földgázfüggő építőanyagokat érinti majd a legérzékenyebben. Ebbe a körbe tartoznak a hőszigetelők, a különféle falazóelemek, a tetőcserepek, valamint a csempék és a padlólapok. Ezeknél a termékeknél a szakértők 5–15 százalékos áremelkedést prognosztizálnak heteken belül.

A lakosságnak ez az árugrás húsba vágó lehet. Egy átlagos, ötmillió forintos keretből gazdálkodó lakásfelújítás esetében a késlekedés önmagában 750 ezer forintos többletköltséget eredményezhet pusztán az anyagárak emelkedése miatt. A helyzet még kedvezőtlenebbé válik akkor, ha a beruházást hitelből finanszírozzák a családok: a drágább építőanyagokhoz értelemszerűen magasabb hitelösszeget kell felvenni, ami a kamatokkal együtt a futamidő végére visszafizetendő teljes összeget is alaposan megdobja.

A Money.hu számításai szerint a mostani árakon felvett kölcsön és a tavaszi drágulás utáni finanszírozás közötti különbség megközelítheti az egymillió forintot is.

A legfontosabb: az ütemezés

Ilyen piaci környezetben az időzítés stratégiai fontosságúvá válik. A szakértők azt javasolják, hogy aki teheti, hozza előre a beszerzéseket, és még az áprilisi áremelések előtt vásárolja meg a szükséges anyagokat. A finanszírozásban a személyi kölcsönök nyújthatnak gyors megoldást. A modern, digitális azonosítással működő hitelbírálati rendszereknek köszönhetően a kért összeg akár 24 órán belül, de legkésőbb néhány munkanap alatt megérkezhet a számlára. Ráadásul a szabad felhasználású hitelek rugalmasságot is biztosítanak: nemcsak a téglát és a csempét lehet belőlük kifizetni, hanem a szakemberek munkadíját vagy az új bútorokat is.

A gyorsaság önmagában nem garantálja a sikert. A hitelpiacon is óriási különbségek vannak, és egy elkapkodott pénzügyi döntés elviheti a korai vásárláson megspórolt összeget.

A banki ajánlatok között jelentős eltérések lehetnek: egy ötmillió forintos kölcsönnél a teljes visszafizetendő összegben akár közel egymillió forint különbség is lehet a legkedvezőbb és a legdrágább konstrukció között a hatéves futamidő alatt. Így amit valaki megnyer a gyors vásárlással, könnyen elveszítheti a finanszírozáson, ha nem hasonlítja össze az ajánlatokat

– hívta fel a figyelmet Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.

Sokba kerülhet

A számok alátámasztják az elemzői figyelmeztetést. A jelenlegi banki palettán egy ötmillió forintos személyi kölcsön havi törlesztőrészlete már 92 352 forinttól is elérhető. Egy rosszul megválasztott, drágább konstrukció esetében ugyanez az összeg megközelítheti a 105 ezer forintot havonta. Ez a havonta jelentkező, alig több mint tízezer forintos differencia egy hatéves futamidő alatt összesen mintegy 940 ezer forintos többletkiadást jelenthet.