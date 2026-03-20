Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz, de van egy második csata, az április 12-én lesz

Idén is biztos lábakon áll a rezsivédelem fenntartása

Az energiapiaci árváltozások nem hatnak a központi költségvetés korábban betervezett kiadásaira.

2026. 03. 20. 9:50
A magyar háztartások fizetik a legkevesebbet az energiáért Fotó: Havran Zoltán
Nem hatnak a jelenlegi energiapiaci változások a központi költségvetés korábban betervezett kiadásaira, a rezsivédelem fenntartása továbbra is megoldott – jelezte pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium. 

Azt írják: a költségvetés kockázatainak csökkentése érdekében az Energiaügyi Minisztérium folyamatosan követi a piac alakulását, és időről időre az MVM-csoport közreműködésével pénzügyi fedezeti ügyleteken keresztül vagy egyéb módon rögzíti a lakossági ellátáshoz szükséges földgázbeszerzési költségeket.

Ennek megfelelően egyrészt a jelenleginél alacsonyabb árkörnyezetben, 2025-ben rögzítették a földgáz beszerzésének kétharmadát. A lakosság ellátásához szükséges fennmaradó földgázmennyiségre pedig természetes pénzügyi fedezetet jelent az MVM-csoport részesedése a Shah Deniz gázmezőből. 

A 2024-ben megszerzett részesedés alapján a Shah Deniz mezőből földgázt és kőolaj-kondenzátumot is kitermelnek, az ebből származó bevétel fedezi a fennmaradó mennyiség nem rögzített beszerzési költségeit.

A lakossági rezsivédelem tehát előre megtervezett makrogazdasági keretek között biztosított továbbra is – hangsúlyozza a tárca. 

 

