A jegybank részéről nincs most itt az ideje a lazításnak

A héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön a turisztikai szálláshelyek februári adatait, pénteken pedig a szintén februári munkaerőpiaci adatokat közli. Januárban a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 2,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, miközben a külföldi vendégek 4,4 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Legutóbbi, februári ülésén a jegybank 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette irányadó rátáját

Elmondta azt is, a munkaerőpiacot januárban az eddigiekhez hasonlóan csökkenő foglalkoztatás jellemezte, miközben a munkanélküliség kismértékben emelkedett. A foglalkoztatottak száma 4 609 000 fő volt, ami 76 ezer fővel alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A csökkenés három tényezőre vezethető vissza – sorolta:

egyrészt csökken a munkaképes korú népesség létszáma,

másfelől a stagnáló gazdasági környezet – és gyenge ipari teljesítmény – mellett a vállalatok spórolnak a munkaerőn,

harmadrészt pedig az üres álláshelyeket sokszor külföldi munkavállalókkal töltik be.

Januárban a munkanélküliségi ráta 4,6 százalékot tett ki, ami az egy évvel korábbinál 0,2 százalékponttal magasabb.

A hét legfontosabb eseménye – legalábbis azok közül, amelyeket előre lehet látni, hiszen egyébként a piacot leginkább az iráni háború eseményei mozgathatják most is –, a jegybank keddi kamatdöntő ülése lesz. Legutóbbi, februári ülésén a jegybank 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette irányadó rátáját. Akkor a jegybanki vezetés hangsúlyozta, hogy ülésről ülésre döntenek, azaz nincs szó kamatcsökkentési ciklusról. Az idő azóta ezt a megközelítést igazolta: az iráni események nyomán a forint jelentősen gyengült és árfolyama volatilissé vált, az energiaárak emelkedtek, de olyan, a mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő fontosságú termékeknél is jelentős drágulás következett be, mint a műtrágya. Azaz az inflációt most jelentős kockázatok övezik, a háború elhúzódásától függ, hogy ezek a hatások mennyire lesznek erősek – de a további lazításnak nem most van itt az ideje.