Rendkívüli

nemzetgazdasági minisztériumgránit alapkezelőjegybankregős gábor

A jegybank részéről nincs most itt az ideje a lazításnak

A piacot leginkább az iráni háború eseményei mozgathatják most is. A hét legfontosabb eseménye a jegybank keddi kamatdöntő ülése lesz.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 5:25
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) épülete
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön a turisztikai szálláshelyek februári adatait, pénteken pedig a szintén februári munkaerőpiaci adatokat közli. Januárban a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 2,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, miközben a külföldi vendégek 4,4 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

jegybank
Legutóbbi, februári ülésén a jegybank 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette irányadó rátáját
(Fotó: Cvetelina Diankova / Shutterstock)

Elmondta azt is, a munkaerőpiacot januárban az eddigiekhez hasonlóan csökkenő foglalkoztatás jellemezte, miközben a munkanélküliség kismértékben emelkedett. A foglalkoztatottak száma 4 609 000 fő volt, ami 76 ezer fővel alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A csökkenés három tényezőre vezethető vissza – sorolta:

  • egyrészt csökken a munkaképes korú népesség létszáma,
  • másfelől a stagnáló gazdasági környezet – és gyenge ipari teljesítmény – mellett a vállalatok spórolnak a munkaerőn,
  • harmadrészt pedig az üres álláshelyeket sokszor külföldi munkavállalókkal töltik be.

Januárban a munkanélküliségi ráta 4,6 százalékot tett ki, ami az egy évvel korábbinál 0,2 százalékponttal magasabb.

A hét legfontosabb eseménye – legalábbis azok közül, amelyeket előre lehet látni, hiszen egyébként a piacot leginkább az iráni háború eseményei mozgathatják most is –, a jegybank keddi kamatdöntő ülése lesz. Legutóbbi, februári ülésén a jegybank 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette irányadó rátáját. Akkor a jegybanki vezetés hangsúlyozta, hogy ülésről ülésre döntenek, azaz nincs szó kamatcsökkentési ciklusról. Az idő azóta ezt a megközelítést igazolta: az iráni események nyomán a forint jelentősen gyengült és árfolyama volatilissé vált, az energiaárak emelkedtek, de olyan, a mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő fontosságú termékeknél is jelentős drágulás következett be, mint a műtrágya. Azaz az inflációt most jelentős kockázatok övezik, a háború elhúzódásától függ, hogy ezek a hatások mennyire lesznek erősek – de a további lazításnak nem most van itt az ideje.

A jegybank pénteken közli a negyedik negyedéves fizetési mérleg adatokat, illetve az előző évek adatait is revideálja. A harmadik negyedévben a folyó fizetési mérleg egyenlege 931,6 millió eurós többletet mutatott az egy évvel korábbi 375,5 millió euró után. A javulásban legnagyobb része a szolgáltatások növekvő egyenlegének volt – ez 448,0 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbit. Javult azonban az áruk egyenlege is, 245,5 millió euróval – emelte ki Regős Gábor.

Hétfőn közli a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás központi alrendszerének február végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatóját. Februárban az államháztartás jelentős, de nem váratlan hiányt halmozott fel: a hiány mértéke 2139 milliárd forint volt, aminél nagyobb deficitet csak 2020-ban ért el a költségvetés. Ebben persze szerepet játszanak olyan egyedi kifizetések is, mint a 13. és 14. havi nyugdíj, de a hiány pontos összetevőiről a részletes tájékoztatóból kapunk képet.

Nemzetközi színtéren nem lesz túl izgalmas a hét – fontosabb statisztikai adat várhatóan nem jelenik meg és a monetáris politikában sem várható sem a régióban, sem a nagyobb jegybankoknál (Fed, EKB) döntés.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.