Kiváló évet zárt tavaly az MBH, de nem állnak meg itt: nagy terveket szövöget a bank

Az MBH Bank a 2025-ös évet is jelentős ügyfélállományokkal zárta, megközelítőleg 4 százalékos növekedés mellett. A bruttó hitelállomány 3,7 százalékos éves növekedést követően több mint 6346 milliárd forint volt az év végén, az ügyfélbetét-állomány 3,6 százalékos bővülés után pedig több mint 8343 milliárd forintot tesz ki – derül ki a pénzintézet lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese; Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese; Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese az MBH Bank tavalyi eredményeit bemutató sajtótájékoztatón

Fotó: Bodó Gábor

A lakossági hitelállomány éves szinten 7 százalékos növekedés mellett elérte a 2551 milliárd forintot, míg a betétállomány 3140 milliárd forinttal zárt év végén. A lakossági szegmensen belül kiemelendő még az új személyikölcsön-folyósítások volumene, ami éves szinten több mint 26 százalékot nőtt.

A vállalati szegmensen belül – amelynek az MBH Bank továbbra is vezető finanszírozója – a hitelállomány 3062 milliárd forintot ért el 2025 végén, a betétállomány pedig közel 8 százalékos éves növekedés után 5006 milliárd forintra emelkedett.

A lízing területén – ahol az MBH Csoport már 26 százalékos piacrésszel rendelkezik és ezzel változatlanul piacvezető a szegmensben – a hitelállomány 626,6 milliárd forintra nőtt az év során.

Stabil nagybanki eredmények

Az MBH Bank korrigált adózás előtti eredménye meghaladta a 237 milliárd forintot, ami 17,5 százalékos tőkearányos megtérülést jelent. Az MBH Bank hazánk egyik vezető hitelintézeteként az erős pénzügyi eredményeivel összhangban 43,2 milliárd forint összegű bankadót és extraprofitadót könyvelt a teljes évre.

Az MBH Csoport mérlegfőösszege 12 890,3 milliárd forintot ért el 2025 végén, ami éves alapon 401 milliárd forint növekedést jelent. Emellett az MBH Bank biztos tőkepozíciója változatlanul stabil: a hitelintézet tőkemegfelelési mutatója éves szinten 2,5 százalékos növekedést követően 22,1 százalék volt a negyedik negyedév végén. A bank tőkeereje ugyancsak tovább nőtt, miután a saját tőkéje év végén 1261,2 milliárd forint volt, ami éves összevetésben 12,2 százalékos növekedést jelent.

„A 2025. évet is sikeresen zártuk, magas jövedelmezőség és stabil tőke-, valamint likviditási helyzet, összességében pedig stabil pénzügyi fundamentumok mellett. Eközben piaci pozícióink változatlanul meghatározóak maradtak, ügyfélállományaink pedig tovább növekedtek. Az pedig, hogy mindezen eredmények mellett még az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci tranzakcióját is végrehajtottuk a hazai tőzsdén, kiemelkedő teljesítménynek számít” – kommentálta az eredményeket Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.