bankMBHMBH Bankcsoport

Kiváló évet zárt tavaly az MBH, de nem állnak meg itt: nagy terveket szövöget a bank

Az MBH Bank továbbra is erős piaci pozíciókkal, kimagasló jövedelmezőség mellett és a szabályozói elvárásokat meghaladó szilárd tőkemegfeleléssel zárta a 2025-ös évet. A Budapesti Értéktőzsdén közzétett pénzügyi jelentés alapján az MBH Bank 237 milliárd forintot meghaladó korrigált adózás előtti eredményt ért el tavaly, korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 17,5 százalék volt 2025-ben. A Bank mérlegfőösszege 12 890 milliárd forint, saját tőkéje pedig 1261 milliárd volt év végén, amelyek alapján az MBH Bank a második legnagyobb hitelintézet hazánkban. Emellett a bank a szabályozói elvárásokat jelentősen meghaladó tőkemegfeleléssel és likviditási szintekkel zárta a tavalyi évet. A 2025-ös év egyben a lezárása volt az MBH Bank öt éves stratégiai ciklusának, amelynek során összesen több mint 1000 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el a bankcsoport.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 11:58
MBH Bank Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MBH Bank a 2025-ös évet is jelentős ügyfélállományokkal zárta, megközelítőleg 4 százalékos növekedés mellett. A bruttó hitelállomány 3,7 százalékos éves növekedést követően több mint 6346 milliárd forint volt az év végén, az ügyfélbetét-állomány 3,6 százalékos bővülés után pedig több mint 8343 milliárd forintot tesz ki – derül ki a pénzintézet lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese; Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese; Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese az MBH Bank tavalyi eredményeit bemutató sajtótájékoztatón
Fotó: Bodó Gábor
  • A lakossági hitelállomány éves szinten 7 százalékos növekedés mellett elérte a 2551 milliárd forintot, míg a betétállomány 3140 milliárd forinttal zárt év végén. A lakossági szegmensen belül kiemelendő még az új személyikölcsön-folyósítások volumene, ami éves szinten több mint 26 százalékot nőtt.
  • A vállalati szegmensen belül – amelynek az MBH Bank továbbra is vezető finanszírozója – a hitelállomány 3062 milliárd forintot ért el 2025 végén, a betétállomány pedig közel 8 százalékos éves növekedés után 5006 milliárd forintra emelkedett.
  • A lízing területén – ahol az MBH Csoport már 26 százalékos piacrésszel rendelkezik és ezzel változatlanul piacvezető a szegmensben – a hitelállomány 626,6 milliárd forintra nőtt az év során.

Stabil nagybanki eredmények

Az MBH Bank korrigált adózás előtti eredménye meghaladta a 237 milliárd forintot, ami 17,5 százalékos tőkearányos megtérülést jelent. Az MBH Bank hazánk egyik vezető hitelintézeteként az erős pénzügyi eredményeivel összhangban 43,2 milliárd forint összegű bankadót és extraprofitadót könyvelt a teljes évre.

Az MBH Csoport mérlegfőösszege 12 890,3 milliárd forintot ért el 2025 végén, ami éves alapon 401 milliárd forint növekedést jelent. Emellett az MBH Bank biztos tőkepozíciója változatlanul stabil: a hitelintézet tőkemegfelelési mutatója éves szinten 2,5 százalékos növekedést követően 22,1 százalék volt a negyedik negyedév végén. A bank tőkeereje ugyancsak tovább nőtt, miután a saját tőkéje év végén 1261,2 milliárd forint volt, ami éves összevetésben 12,2 százalékos növekedést jelent.

„A 2025. évet is sikeresen zártuk, magas jövedelmezőség és stabil tőke-, valamint likviditási helyzet, összességében pedig stabil pénzügyi fundamentumok mellett. Eközben piaci pozícióink változatlanul meghatározóak maradtak, ügyfélállományaink pedig tovább növekedtek. Az pedig, hogy mindezen eredmények mellett még az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci tranzakcióját is végrehajtottuk a hazai tőzsdén, kiemelkedő teljesítménynek számít” – kommentálta az eredményeket Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az MBH Csoport működési költsége 361,1 milliárd forintot tett ki a tavalyi évben, aminek az éves 9,6 százalékos növekedését leginkább az informatikai fejlesztésekkel és a részvényértékesítéssel járó költségek, valamint a személyi költségek okozták.

Ötéves stratégiai ciklust zárt az MBH Bank

Az MBH Bank a 2021–2025 közötti stratégiai időszakát zárta tavaly, aminek eredményes megvalósítását jól mutatja, hogy a bank öt év alatt összesen több mint 1000 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el, átlagosan 15 százalék feletti korrigált sajáttőke-arányos eredménnyel.

„A 2025-ös év nemcsak az üzleti eredmények miatt volt jelentőségteljes számunkra, hanem azért is, mert tavaly zártuk le a 2021–2025 közötti stratégiai ciklusunkat is. Visszatekintve az elmúlt évekre, teljesen világos, hogy elértük, sőt túl is teljesítettük kitűzött céljainkat: mára Magyarország második legnagyobb bankjává váltunk, sikeres tőkepiaci tranzakciókat hajtottunk végre, aktívak voltunk akvizíciós téren, valamint a terveknek megfelelően haladtunk a hazai bankpiac legnagyobb informatikai integrációjának megvalósításával. A következő öt évre tekintve sem vagyunk kevésbé ambiciózusok, a célunk, hogy nemzeti bajnok víziónk mentén folytassuk a növekedést” – mondta el dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a bank stratégiája kapcsán.

Az MBH Bank emellett az elmúlt években aktívan jelen volt a tőkepiacokon is: a legutóbbi, 2026. januári tranzakcióval az MBH Bank az elmúlt három évben összesen már közel kétmilliárd euró értékben bocsátott ki MREL-képes kötvényeket, ami kiemelkedőnek számít a hazai kibocsátók körében. 2025 végén pedig végrehajtotta az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvénytranzakcióját, amelynek során a bank 7 százalék saját részvényt értékesített 67,8 milliárd forint értékben, több mint 12 ezer új befektető bevonásával.

Az akvizíciókat tekintve a tavalyi évben jelentette be az MBH Bank, hogy többlépcsős ügylet keretében megvásárolja először az Otthon Centrum Csoport hazai leányvállalatait összefogó OC Magyarország Holding 80 százalékát. Az ötéves ciklust az informatikai integráció szempontjából is eredményesen zárta a bank, miután az év végén sikeresen végrehajtotta a korábbi Takarékbank-ügyfelek egységes banki alaprendszerbe történő integrációját.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.