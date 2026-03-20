Elárulta Szaúd-Arábia, meddig lőhet ki az olaj ára, ha az energiaválság április után is kitart

Szaúd-Arábia olajipari tisztviselői lázasan próbálják felmérni, meddig emelkedhet az olaj ára, ha az iráni háború és az energiapiaci zavarok nem érnek hamar véget, és amit látnak, az kifejezetten aggasztó – számol be a Wall Street Journal.

A lap azt írja:

a Perzsa-öböl legnagyobb termelőjénél több olajipari vezető szerint az alapforgatókönyv az, hogy az árak hordónként akár 180 dollár fölé is emelkedhetnek, ha az ellátási zavarok április végéig fennmaradnak.

Bár ez első ránézésre komoly bevételt jelentene egy, az olajbevételekre továbbra is erősen támaszkodó királyság számára, valójában komoly kockázatokat hordoz. Az ilyen árszint

a fogyasztókat tartósan alacsonyabb olajfelhasználásra ösztönözheti,

vagy akár recessziót is kiválthat, ami szintén visszaveti a keresletet.

Emellett az is veszély, hogy Szaúd-Arábiát háborús haszonélvezőként állítják be egy olyan konfliktusban, amelyet nem ő indított.

Szaúd-Arábia: veszélyes lehet az olajárrobbanás

Szaúd-Arábia általában nem kedveli a túl gyors olajár-emelkedést, mert az hosszú távú piaci instabilitást okoz – mondta Umer Karim, a King Faisal Center for Research and Islamic Studies elemzője. Számukra az ideális helyzet egy mérsékelt árnövekedés stabil piaci részesedés mellett – véli. A lap szerint a Saudi Aramco, az ország állami olajvállalata, amely a kitermelést, értékesítést és az árképzést irányítja, nem kívánt ez ügyben nyilatkozni.

A héten energetikai létesítményeket célzó támadások tovább hajtották felfelé az olajárakat. Miután Izrael csapást mért Irán South Pars gázmezőjére, Teherán válaszul a katari Ras Laffan energiaközpontot támadta, valamint más Öböl menti infrastruktúrát is célba vett, köztük a szaúdi Yanbu létesítményeit a Vörös-tenger partján. Irán emellett folytatta a hajók elleni támadásokat az Öbölben, gyakorlatilag megbénítva a Hormuzi-szorost, amelyen a világ olajszállításának mintegy húsz százaléka halad át.

A támadások hatására a Brent ára hordónként 119 dollárig emelkedett, majd csütörtökre visszaesett. A történelmi csúcs 2008 júliusában 146,08 dollár volt.

A Wood Mackenzie elemzői szerint nem kizárt, hogy 2026-ban a 200 dolláros olajár is megvalósul.

Az ománi nyersolajhoz kötött határidős jegyzések – amelyek kevésbé likvidek, de gyorsan tükrözik a regionális ellátási zavarokat – 166 dollár fölé ugrottak. Ez a benchmark alapul szolgál számos közel-keleti exportnál, így a szaúdi olaj árazásánál is. Egyes szaúdi vevők a volatilitás miatt már vonakodnak ezt használni, míg az Aramco szerint ez pontosan tükrözi a piaci helyzetet – írja a lap, amely hozzáteszi: a háború eddig több millió hordó olajat vont ki a globális kínálatból, az árak pedig mintegy ötven százalékkal emelkedtek a február 28-i konfliktus kezdete óta.