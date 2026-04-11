Ezeken a területeken születtek megállapodások az Egyesült Államok és hazánk között

J. D. Vance budapesti látogatása után az alelnök hivatala közzétette a magyar–amerikai együttműködések listáját, valamint azon területeket, amelyeket a jövőben a felek együttesen érinteni kívánnak. A jelenlegi látogatás során született megállapodások egy részét még a 2025. novemberi washingtoni magyar–amerikai egyeztetés részeként pontosították, ami jól mutatja az akkori elnöki látogatás jelentőségét. Az együttműködések nem hagyományosan gazdasági célzatú, befektetéseket fókuszba helyező projektek, mindazonáltal mindkét ország gazdaságára képesek lehetnek jótékonyan hatni, többek között a beszállítók révén – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

J. D. Vance amerikai alelnök a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti képzési központjában

Részletezik a hat területet, ahol a két ország között megállapodások születtek:

Energetika : a területen történt egyik legfontosabb előrelépés, hogy a Mol 510 ezer tonna amerikai kőolajat vásárolt, csaknem 500 millió dollár értékben. Ez a megállapodás amellett, hogy a kétoldalú kapcsolatokat erősíti, a magyar kőolajellátás diverzifikációját is jól jelzi.

Nukleáris ipar : a korábbi, 2025. november 8-i Trump –Orbán-találkozó során Washingtonban is szóba került, hogy nukleáris területen is együttműködést fontolgatnak a felek. Az áprilisi alelnöki látogatás mindezt megerősítette, így ennek eredményeként új, amerikai technológiájú kis moduláris reaktorok magyarországi telepítésének műszaki és gazdasági megalapozását célozták meg. A projekt szerint akár tíz ilyen típusú reaktor is megépülhet Magyarországon, amelyek összeértéke eléri a húszmilliárd dollárt. Az építési, kivitelezési és fejlesztési folyamatokban olyan amerikai nagyvállalatok vesznek részt, mint a GE Vernova, a Holtec International, valamint a Westinghouse Electric. A magyar MVM ezekkel a társaságokkal kötött együttműködési megállapodást a projekt létrehozásához.

Technológia : a területen belül kiemelt hangsúlyt kap a digitalizáció és a mesterséges intelligencia. A Microsoft a magyar kormánnyal és a Gábor Dénes Egyetemmel közösen olyan képzési programok elindításáról állapodott meg, amelyek a kis- és középvállalkozások digitális felkészültségét javítják. Egy másik megállapodás révén a közintézmények digitális infrastruktúrájának védelmét kívánják erősíteni, úgynevezett szuverén felhőmegoldásokkal.

Egyészségügy : egy onkológiai kiválósági központ létrehozásáról állapodott meg egymással az amerikai GE Healthcare és a magyar Semmelweis Egyetem. A projekt célja, hogy amerikai orvostechnológiai és MI-alapú megoldásokkal javítsák a daganatos betegek kezelését, ellátását Magyarországon.

Védelem : Magyarország 700 millió dollár értékben tervez beszerezni HIMARS rakétarendszereket. Ezek a nagy mobilitású tüzérségi rendszerek a NATO-n belüli interoperabilitást erősítik, és a honvédség elrettentő képességének növelését szolgálják. A rendszerhez kapcsolódó kommunikációs infrastruktúra fejlesztésében a magyar 4iG és az amerikai L3Harris Technologies kötött együttműködési megállapodást. A cél a NATO-kompatibilis kommunikációs technológiák integrálása.

Űripar: a megállapodás részben a védelmi ipari együttműködéshez kapcsolódik. A magyar 4iG és az amerikai Northrop Grumman egy geostacionárius műholdas képesség kialakításán dolgozik, amely a nemzetbiztonsági és kommunikációs infrastruktúra fejlesztését szolgálhatja. Mindez az amerikai ipari bázis fenntartásához is hozzájárul.

Az elelmzés kiemeli: a gazdasági lehetőségek további fejlesztését azóta Donald Trump is kilátásába helyezte.

Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne

– írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon.