Minden a bizalomról szól: a hajókat üzemeltető vállalatok óvatosak az iráni tűzszünet kapcsán

Egyelőre a tűzszünet feltételeinek értelmezésével és az abból fakadó következmények meghatározásával foglalkoznak azok a hajótulajdonosok és -üzemeltetők, amelyek járművei gyakorlatilag csapdába estek a Hormuzi-szorosban az Irán ellen február 28-án indult csapások miatt. Több mint nyolcszáz, többségében energiapiaci áruval megrakott hajóról van szó, amelyek ugyan papírforma szerint most már biztonságosan áthaladhatnak a továbbra is az iráni fegyveres erők által felügyelet Hormuzi-szoroson, de ez még nem azt jelenti, hogy a kereskedelmi értékláncok is helyükre billennek.

Egyelőre óvatosak a hajótulajdonosok az iráni fegyverszünet kapcsán, ami papíron biztonságos áthaladást tesz lehetővé a Hormuzi-szoroson

Nem áll vissza egyik pillanatról a másikra a hajóforgalom

A létfontosságú vízi út hetek óta tartó, szinte teljes lezárása példátlan globális energiaellátási válságot okozott, mivel Irán az amerikai és izraeli csapásokat követően támadásokat hajtott végre a vele ellenséges országokhoz köthető kereskedelmi hajók ellen, a Forradalmi Gárda pedig bejelentette, hogy átvette az ellenőrzést a szoros felett. Mivel a hajótulajdonosok nem tudták garantálni több ezer tengerész és rakományuk biztonságát a támadások után, a Hormuzi-szoros mindkét oldalán több száz jármű kényszerült veszteglésre.

Miként a Magyar Nemzet oldalán megírtuk, a szerda hajnalban érvényben lépett tűzszünet hírére esni kezdett az olaj ára, a tőzsdéken pozitív hangulatban indul a kereskedés. Ugyanakkor egyes források szerint bár Teherán beleegyezett abba, hogy szavatolja a szoros biztonságát az áthaladó hajók számára a háború teljes lezárása nélkül is, az áthaladásért továbbra is díjat szed be, csak most már állami szinten megfogalmazott keretek között. Ráadásul a hormuzi nyitás fogalmának tartalmára nézve is vannak kérdőjelek: Irán azt állítja, hogy beleegyezett a két hét biztonságos áthaladás garantálásába a fegyveres erőit bevonva abba és a „technikai korlátokon” belül , míg Trump „teljesen, azonnal és biztonságosan” jelentett be.

Ebben a helyzetben kellene tisztán látniuk a hajótulajdonosoknak, ami nem könnyű feladat, ugyanakkor óvatos optimizmusra adhat okot. Ezért többségük egyelőre a helyzet értékelését végzi. Így például a Japán Hajótulajdonosok Szövetsége egy jelentős iparági csoportként jelezte: mielőtt tagvállalataik számára átadnák a hormuzi nyitásra vonatkozó információkat, aprólékosan áttekintik az amerikai–iráni megállapodás részleteit.