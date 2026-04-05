Szigorodó szabályok és új lehetőségek a helyi élelmiszerek piacán

A hazai agrárium egyik legfontosabb és legdinamikusabban fejlődő szegmensét jelentik a kistermelők, akik munkájukkal nemcsak a vidéki hagyományokat őrzik, hanem kiváló minőségű, helyi élelmiszerekkel is ellátják a piacot. Számukra hoz most jelentős változást egy friss minisztériumi rendeletmódosítás, amely alapjaiban rajzolja át az értékesítési csatornákat. Az új szabályozás nemcsak új üzleti lehetőségeket nyit meg a kistermelők előtt, hanem a fogyasztóvédelem és az élelmiszer-biztonság garantálása érdekében új, szigorúbb feltételeket is meghatároz.

Schweickhardt Gyula
2026. 04. 05. 6:29
Zöldség gyümölcs paprika fóliasátor OMÉK Kistermelői piac, vásárló, eladó Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár Hungexpo Budapest 2021.10.07 fotó: Németh András Péter / Szabad Föld Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361
A hazai élelmiszer-ellátási lánc szabályozása folyamatosan alkalmazkodik a változó piaci igényekhez és a fogyasztói elvárásokhoz. Ezt a folyamatot tükrözi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara legfrissebb tájékoztatása is, amely szerint módosult a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről szóló rendelet. A módosítás elsősorban azokat érinti, akiket köznapi szóhasználattal kistermelőnek nevezünk.

Kistermelői vásár. A kép illusztráció (Fotó: Lakatos Péter)

Bővülnek a kistermelők lehetőségei

A jogszabály-módosítás egyik legfontosabb eleme az értékesítési csatornák kibővítése. A korábbi szabályozás értelmében a kistermelők termékeiket – a közvetlen, végső fogyasztónak történő eladás mellett – elsősorban a kiskereskedelmi és a vendéglátóipari létesítményeknek értékesíthették. Az új rendelkezések értelmében ez a kör kiegészült a szálláshely-szolgáltatókkal.

A módosítás egy új értelmező rendelkezést is beemelt a rendeletbe, amely pontosan definiálja a szálláshely-szolgáltató fogalmát, a Kereskedelemről szóló törvény alapján. Ennek megfelelően a jövőben szálláshely-szolgáltatónak minősül minden olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, amely e törvény szerinti tevékenységet végez.

Logikus kapcsolás

Ez a bővítés komoly lehetőséget jelent a hazai kistermelők számára. A turizmus és a vendéglátás összekapcsolódása révén a helyi, magas minőségű és egyedi ízvilágú élelmiszerek közvetlenül eljuthatnak a belföldi és külföldi turistákhoz, szálláshelyek vendégeihez. Ez nemcsak a termelők bevételi forrásait növelheti, hanem a térség turisztikai vonzerejét is erősíti.

Az új értékesítési lehetőség azonban szigorú élelmiszer-biztonsági feltételekkel párosul. A jogalkotó kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a kistermelői termékek a szálláshelyeken is maradéktalanul megfeleljenek a higiéniai előírásoknak.

A rendelet kimondja: a szálláshely-szolgáltató a beszerzett kistermelői élelmiszert kizárólag a végső fogyasztó részére értékesítheti. Továbbértékesítésre, nagykereskedelmi forgalmazásra nincs lehetőség.

Még ennél is fontosabb szabály, hogy a kistermelő a szálláshely-szolgáltató részére az általa előállított élelmiszert kizárólag előre csomagolt formában adhatja el. Ez az előírás garantálja a termék nyomonkövethetőségét, megóvja az élelmiszert a szállítás és a tárolás során az esetleges szennyeződésektől, és biztosítja, hogy a fogyasztóhoz a kistermelő által garantált minőségben és a szükséges tájékoztató feliratokkal ellátva érkezzen meg a termék.

Pontosabb megfogalmazás

A jogszabály nyelvezete is pontosodott a változások nyomán. A rendelet szövegében a korábbi „vendéglátó-ipari létesítmény” kifejezéseket felváltotta a „vendéglátó-ipari létesítmény, valamint a szálláshely-szolgáltató” megfogalmazás, egyértelművé téve a két szektor egyenrangú kezelését a kistermelői beszerzések terén. Ezek a változások összességében egy modern, a piaci realitásokhoz igazodó, ugyanakkor az élelmiszer-biztonságot szem előtt tartó szabályozási környezetet teremtenek a magyar agráriumban.

Gyakorlati előnyök a kistermelők számára

A jogszabályi nyitás a szálláshely-szolgáltatók felé komoly gazdasági kitörési pontot jelenthet a hazai kistermelők számára. A falusi turizmus, a panziók és a butikhotelek egyre inkább a helyi élményekre, a térségre jellemző gasztronómiára építik kínálatukat. Azáltal, hogy a kistermelők immár legálisan, közvetlenül beszállíthatnak ezekbe a létesítményekbe, egy stabil, kiszámítható és folyamatosan bővülő felvevőpiac nyílik meg előttük. A lekvárok, mézek, kézműves sajtok vagy füstölt áruk ezentúl a reggelizőasztalokon vagy a szálláshelyek saját boltjaiban is megjelenhetnek, ami a termelők számára a közvetlen eladásnál (például a piacolásnál) jóval tervezhetőbb bevételi forrást biztosíthat.

Mindez a vidékfejlesztés szempontjából is kiemelt jelentőségű:

  •  A rövid ellátási láncok erősítése – amikor az élelmiszer a lehető legrövidebb úton jut el a termelőtől a fogyasztóig – csökkenti a logisztikai költségeket és a környezetterhelést, ráadásul a megtermelt profit helyben marad.
  •  A kistermelők és a helyi turisztikai szereplők szorosabb együttműködése olyan gazdasági mikroközösségeket hozhat létre, amelyek ellenállóbbak a globális piaci ingadozásokkal szemben, és vonzó megélhetési alternatívát kínálnak a vidéken élő családok számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

