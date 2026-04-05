Szigorodó szabályok és új lehetőségek a helyi élelmiszerek piacán

A hazai élelmiszer-ellátási lánc szabályozása folyamatosan alkalmazkodik a változó piaci igényekhez és a fogyasztói elvárásokhoz. Ezt a folyamatot tükrözi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara legfrissebb tájékoztatása is, amely szerint módosult a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről szóló rendelet. A módosítás elsősorban azokat érinti, akiket köznapi szóhasználattal kistermelőnek nevezünk.

Bővülnek a kistermelők lehetőségei

A jogszabály-módosítás egyik legfontosabb eleme az értékesítési csatornák kibővítése. A korábbi szabályozás értelmében a kistermelők termékeiket – a közvetlen, végső fogyasztónak történő eladás mellett – elsősorban a kiskereskedelmi és a vendéglátóipari létesítményeknek értékesíthették. Az új rendelkezések értelmében ez a kör kiegészült a szálláshely-szolgáltatókkal.

A módosítás egy új értelmező rendelkezést is beemelt a rendeletbe, amely pontosan definiálja a szálláshely-szolgáltató fogalmát, a Kereskedelemről szóló törvény alapján. Ennek megfelelően a jövőben szálláshely-szolgáltatónak minősül minden olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, amely e törvény szerinti tevékenységet végez.

Logikus kapcsolás

Ez a bővítés komoly lehetőséget jelent a hazai kistermelők számára. A turizmus és a vendéglátás összekapcsolódása révén a helyi, magas minőségű és egyedi ízvilágú élelmiszerek közvetlenül eljuthatnak a belföldi és külföldi turistákhoz, szálláshelyek vendégeihez. Ez nemcsak a termelők bevételi forrásait növelheti, hanem a térség turisztikai vonzerejét is erősíti.

Az új értékesítési lehetőség azonban szigorú élelmiszer-biztonsági feltételekkel párosul. A jogalkotó kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a kistermelői termékek a szálláshelyeken is maradéktalanul megfeleljenek a higiéniai előírásoknak.

A rendelet kimondja: a szálláshely-szolgáltató a beszerzett kistermelői élelmiszert kizárólag a végső fogyasztó részére értékesítheti. Továbbértékesítésre, nagykereskedelmi forgalmazásra nincs lehetőség.

Még ennél is fontosabb szabály, hogy a kistermelő a szálláshely-szolgáltató részére az általa előállított élelmiszert kizárólag előre csomagolt formában adhatja el. Ez az előírás garantálja a termék nyomonkövethetőségét, megóvja az élelmiszert a szállítás és a tárolás során az esetleges szennyeződésektől, és biztosítja, hogy a fogyasztóhoz a kistermelő által garantált minőségben és a szükséges tájékoztató feliratokkal ellátva érkezzen meg a termék.