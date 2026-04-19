Az egyik legkritikusabb időszakban köszöntött be a csapadékhiány

Az elmúlt időszak időjárási statisztikái egyértelműen mutatják, hogy az április a megszokottnál jóval magasabb hőmérsékletekkel indult. A HungaroMet hivatalos adatai szerint a mögöttünk hagyott pénteki nap rekordot hozott az idei évben. A síkvidéki területeken szinte mindenhol meghaladta a hőmérséklet a 20 Celsius-fokot. A legmelegebbet a Pest vármegyei Dabason mérték, ahol a csúcsérték elérte a 25 Celsius-fokot. Ezzel szemben a magasabban fekvő tájakon jóval hűvösebb, alig tizenöt fok körüli értékeket regisztráltak a műszerek.

Ha folytatódik a száraz és meleg időjárás, a mezőgazdaságnak fel kell készülnie az öntözési költségek megemelkedésére vagy a terméskiesésre/ Fotó: Németh András Péter

Szokatlanul meleg idő

A tavaszi vetési időszak közepén az országos átlagban huszonegy fokos, a sokéves átlagot négy fokkal meghaladó meleg komoly próbára teszi a termelőket. A jelenlegi időjárási mintázat leginkább a május végi állapotokat idézi. A szokatlan meleg mellett az igazán súlyos problémát a tartós csapadékhiány jelenti az ágazatnak. Az elvetett magok megfelelő fejlődéséhez és a talaj nedvességtartalmának helyreállításához azonnali és kiadós esőkre lenne szükség.

Fotó: Facebook / HungaroMet Nonprofit Zrt.

A meteorológiai modellek egyelőre nem ígérnek érdemi fordulatot a csapadékeloszlásban.

A szakemberek előrejelzése szerint a Kárpát-medencébe érkező frontrendszerekből is csak elszórtan alakulnak ki záporok és zivatarok. A várható csapadékmennyiség területi átlagban elenyésző, így az aszályos helyzet enyhülésére a közeljövőben aligha lehet számítani. A földek zömén továbbra is csak minimális, a port elverő nedvességre van kilátás.

Átmeneti enyhülés?

A hőmérsékleti görbe a jövő héten egy hidegfront érkezésével ugyan lefelé mozdul, a szakértők öt-nyolc fokos lehűléssel számolnak, a tartós szárazság azonban fennmarad. Az átmeneti lehűlés a megerősödő északi széllel párosulva ráadásul tovább szárítja a földek felső rétegeit. Az erre hajlamos területeken a hét közepén visszatérhetnek a hajnali fagyok, ami újabb kockázati tényezőt jelent a már kikelt növények és a virágzó gyümölcsösök számára.