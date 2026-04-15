Otthon start: rendkívüli érdeklődés – friss banki kamatkörkép

Fordulatot hozott a támogatott lakáshitelek szempontjából a tavalyi utolsó negyedév: az élő szerződések száma december végén elérte a 176 ezret, ami majdnem pontosan 14 ezres – 8,6 százalékos – emelkedést tükrözött a szeptember végi volumenhez képest – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Eközben – teszi hozzá – a piaci és egyéb lakáshitelek szerződéseinek mennyisége minimális mértékben ugyan, de még csökkent is 2025 szeptemberéhez képest, és az év végére éppen 485 ezer alá kúszott.

Átrajzolja az arányokat az Otthon start

– A támogatott lakáshiteleknél látható ugrás nyomán az élő szerződések száma bő hétéves csúcsra emelkedett a múlt év végére, miközben az arányuk is 27 százalék közelébe emelkedett: ez pedig egyértelműen az Otthon start hitel szeptemberi megjelenésének tulajdonítható – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, hozzátéve, hogy

a támogatott lakáshitelek állománya is több mint 42 százalékkal, 1822 milliárd forint közelébe nőtt mindössze három hónap leforgása alatt.

Gergely Péter szerint az új, támogatott hitel piacra gyakorolt hatása tartósnak ígérkezik: a jegybank adatai szerint

2026 első két hónapjában több mint duplájára, ötszázmilliárd forint közelébe nőtt az újonnan megkötött lakáshitel-szerződések összege az egy évvel korábbihoz képest,

úgy, hogy ennek a volumennek a nagyjából négyötödét is a támogatott kölcsönök adták. A keresletnek pedig új lendületet adhat – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője –, hogy a közeljövőben több ezer, a támogatott hitellel finanszírozható új lakás is megjelenik a hazai ingatlanpiacon.

Minden eszközt megragadnak a bankok

Az Otthon start program iránti, rendkívül intenzív érdeklődés nyomán nem csoda, hogy a pénzintézetek egyre több kedvezményt kínálnak a támogatott hitelhez kapcsolódóan: a BiztosDöntés.hu Otthon start hitel kalkulátora közelmúltban több piaci szereplő is csökkentett a kamaton, illetve bővültek a hitel mellé kínált egyéb kedvezmények is.