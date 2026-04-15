Otthon start: rendkívüli érdeklődés – friss banki kamatkörkép

Fordulatot hozott a támogatott lakáshitelek szempontjából a tavalyi utolsó negyedév: az élő szerződések száma december végén elérte a 176 ezret, ami majdnem pontosan 14 ezres – 8,6 százalékos – emelkedést tükrözött a szeptember végi volumenhez képest – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Eközben – teszi hozzá – a piaci és egyéb lakáshitelek szerződéseinek mennyisége minimális mértékben ugyan, de még csökkent is 2025 szeptemberéhez képest, és az év végére éppen 485 ezer alá kúszott.
Átrajzolja az arányokat az Otthon start
– A támogatott lakáshiteleknél látható ugrás nyomán az élő szerződések száma bő hétéves csúcsra emelkedett a múlt év végére, miközben az arányuk is 27 százalék közelébe emelkedett: ez pedig egyértelműen az Otthon start hitel szeptemberi megjelenésének tulajdonítható – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, hozzátéve, hogy
a támogatott lakáshitelek állománya is több mint 42 százalékkal, 1822 milliárd forint közelébe nőtt mindössze három hónap leforgása alatt.
Gergely Péter szerint az új, támogatott hitel piacra gyakorolt hatása tartósnak ígérkezik: a jegybank adatai szerint
2026 első két hónapjában több mint duplájára, ötszázmilliárd forint közelébe nőtt az újonnan megkötött lakáshitel-szerződések összege az egy évvel korábbihoz képest,
úgy, hogy ennek a volumennek a nagyjából négyötödét is a támogatott kölcsönök adták. A keresletnek pedig új lendületet adhat – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője –, hogy a közeljövőben több ezer, a támogatott hitellel finanszírozható új lakás is megjelenik a hazai ingatlanpiacon.
Minden eszközt megragadnak a bankok
Az Otthon start program iránti, rendkívül intenzív érdeklődés nyomán nem csoda, hogy a pénzintézetek egyre több kedvezményt kínálnak a támogatott hitelhez kapcsolódóan: a BiztosDöntés.hu Otthon start hitel kalkulátora közelmúltban több piaci szereplő is csökkentett a kamaton, illetve bővültek a hitel mellé kínált egyéb kedvezmények is.
- A Gránit Banknál a piacon jelenleg a legkedvezőbb, évi 2,79 százalékos kamattal érhető el a támogatott lakáshitel. A hitel mellé akár 360 ezer forint egyszeri jóváírást is kaphatnak az igénylők, ha mindketten új ügyfélként nyitnak számlát a pénzintézetnél és teljesülnek az egyéb feltételek is. A pénzintézet az induló díjaknál is nyújt kedvezményeket.
- A Magnet Banknál szintén nagyon alacsony, jelenleg évi 2,8 százalék az Otthon Start hitel kamata, miközben kétszázezer forint egyszeri jóváírás is jár a kölcsön mellé, ha annak összege eléri a tízmillió forintot, és az igénylő számlát is vezet a banknál. A kezdeti költségekhez kapcsolódóan a Magnet Bank is ad kedvezményeket.
- Az MBH Bank a közelmúltban bővítette ki az Otthon start hitelhez kapcsolódó akcióját, így most már összesen ötszázezer forint kedvezményhez is hozzájuthatnak az igénylők, amennyiben ketten igénylik a hitelt.
- Az Erste akár négyszázezer forint kedvezményt is nyújt a támogatott hitelhez, ha ketten igénylik a kölcsönt, és ki tudják használni az összes, felkínált lehetőséget.
- Az OTP Banknál évnyerő változatban is lehet igényelni a konstrukciót: ekkor a futamidő első 12 hónapjában csak kamatot fizet az igénylő, a tőke törlesztése csak a 13. hónaptól indul el. Emellett a pénzintézet több induló díjkedvezményt is kínál a támogatott hitel mellé.
- A K&H kétszázezer forint egyszeri jóváírást is ad az Otthon start hitelhez. Ha ketten igénylik a kölcsönt, és számlát is nyitnak a pénzintézetnél, további 120 ezer forint jóváírás járhat a hitel mellé.
- A CIB Banknál 2,95 százalék az Otthon start hitel kamata, miközben kétszázezer forint egyszeri jóváírást is ad a pénzügyi szolgáltató, ha teljesülnek a kért feltételek. Emellett egyes lakossági számlacsomagok számlavezetési díját is elengedik a hitel visszafizetésének időpontjáig.
- Az UniCredit Bank a közelmúltban változtatott az akciós feltételeken: így már 250 ezer forint egyszeri jóváírás járhat az Otthon start hitel mellé, amelynek a kamata 2,8 százalék a pénzintézetnél.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!