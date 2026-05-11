gazdaságOrszággyűlésKapitány IstvánTisza-kormány

Kapitány István előállt a terveivel, felülvizsgálja Paks II szerződését is

Felül kell vizsgálni Paks II szerződését – mondta Kapitány István a parlamenti meghallgatásán. A miniszterjelölt ezzel együtt elismerte, hogy a nukleáris energia fontos marad az energiamixben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 8:28
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én. MTI/Illyés Tibor
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának ülésén Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hogy honnan lesz mindenre pénz, arra úgy felelt Kapitány, hogy a korrupció megszüntetéséből. Úgy számolt, hogy 3000-4000 milliárd forintot tesz ki ez a pénz, ami részben a túlárazott szerződésekből kifolyt a magyar költségvetésből.

Hangsúlyozta, nem politikai elszigeteltségre van szükség az unióban. Fontosnak nevezte, hogy a szuverén magyar érdekeket képviselve az uniós forrásokat hazahozzák.

Szerinte több száz milliárd forinttal növeli az állam kiadásait a magas kockázati prémium. Az üzleti pályáján is megtanulta, hogy a helyi vállalatok adják a sikert, az ő feladatuk a magyar gazdaság érdekeit képviselni az EU-ban. Az a célja, hogy Magyarország érdekét szolgálja azzal a tapasztalattal, amivel rendelkezik.

A miniszterejelölt új gazdasági korszakot ígért

Kapitány István a kérdésekre válaszolva ismét a bizalom és a kiszámíthatóság fontosságát emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy az ország is egyfajta brand, amelyben vagy bízik a vásárló, vagy sem.

A miniszterjelölt szerint a bizalom a gazdaság egyik alapfeltétele, és ez minden kontinensen ugyanígy működik. De a fő cél ezért a kiszámíthatóság megteremtése. Kapitány arról is beszélt, hogy Magyarország legnagyobb erőforrása a magyar emberek képessége, vagyis a humán erőforrás.

A legfontosabb területek között említette, amelyeket első körben kezelni kell, a közlekedést, a lakhatást és az energetikát. Hangsúlyozta, hogy a zöldenergia és a digitális átállás kerülhet fókuszba, hogy Magyarország felkészüljön az új gazdasági korszakra.

Egyelőre maradnak a különadók és az árrésstopok

Beszélt a különadók pótlásáról is, ha szó esne a kivezetésükről. Jelezte: ebben az időszakban megmaradnak, de szerinte nemzetközi összehasonlítások alapján jóval több különadó terheli a nagyobb cégeket. Az árrésstop kapcsán úgy fogalmazott: akkor működik jól a piac, ha minél kevesebb a beavatkozás.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a folyamatosság elve alapján az árrésstop- és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje. Szerinte erre már csak azért sincs lehetőség egyelőre, mert „ez egy olyan gazdaság, ahol mindent titkosítottak”. Szerinte a többi európai országhoz képest is rengeteg ilyen szerződés van Magyarországon, ezeket alaposan meg kell vizsgálni és utána hoznak döntést.

– Ez egy nagyon szomorú helyzet, ezt örököltük meg – fogalmazott Kapitány István. 

A GDP-növekedés kapcsán azt mondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy hasznosan költsék el az uniós forrásokat. Úgy látja, a forint erősödése a magyar gazdaságba vetett bizalom erősödését mutatja.

 

Mi lesz az orosz olajjal?

Kapitány István fontosnak tartja, hogy diverzifikálni kell a magyar energiaellátást, mindig a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb és a legfenntarthatóbb forrást kell választani. Szerinte nem volt sikeres megoldás, hogy 65 százalékról 90 százalékra ment fel az orosz olaj aránya 2022 és 2025 között. – Ez nem azt jelenti, hogy Magyarország a több lábon álló, praktikus megoldást választotta volna – emelte ki. Az orosz olajról azt mondta, semmiről nem szeretnének leválni, hanem opciókat szeretnének kapni.

A jelölt arra is felhívta a figyelmet, miszerint nem az állam feladata, hogy a Mol tevékenységét bármilyen szinten is befolyás alá vonja, minden döntés a tulajdonosoké és részvényeseké. A magyar olajtársaság szerinte egy jelentős, jól működő regionális energiavállalat, a céljuk pedig, hogy ez továbbra is így legyen. Úgy vélte  Kapitány, hogy hatékonyan fognak tudni együttműködni. Paks II kapcsán pedig azt mondta, hogy szeretnék látni a szerződéseket, túl sok információjuk nincsen.

Megmarad a rezsicsökkentés

Kapitány István miniszteri kinevezését az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága jóváhagyta 12 igen 0 nem 3 tartózkodás mellett. A meghallgatása után újságróknak elmondta, hogy Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ár a modelljük szerint, azt mondta: természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak energiát beszerezni, hanem jobb feltételekkel. 

– A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat, folyamatosan dolgoznak, a projektek menedzselését el kell végezni az uniós szabályok szerint, a struktúra kialakítása tart, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténni. A vissza nem térítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel, haladékra nincs lehetőség – ismertette a távirati iroda tudósítása szerint. Hozzátette, hogy jó esélyt lát ennek sikeres megvalósítására.
 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.