Kapitány István előállt a terveivel, felülvizsgálja Paks II szerződését is

Hogy honnan lesz mindenre pénz, arra úgy felelt Kapitány, hogy a korrupció megszüntetéséből. Úgy számolt, hogy 3000-4000 milliárd forintot tesz ki ez a pénz, ami részben a túlárazott szerződésekből kifolyt a magyar költségvetésből.

Hangsúlyozta, nem politikai elszigeteltségre van szükség az unióban. Fontosnak nevezte, hogy a szuverén magyar érdekeket képviselve az uniós forrásokat hazahozzák.

Szerinte több száz milliárd forinttal növeli az állam kiadásait a magas kockázati prémium. Az üzleti pályáján is megtanulta, hogy a helyi vállalatok adják a sikert, az ő feladatuk a magyar gazdaság érdekeit képviselni az EU-ban. Az a célja, hogy Magyarország érdekét szolgálja azzal a tapasztalattal, amivel rendelkezik.

A miniszterejelölt új gazdasági korszakot ígért

Kapitány István a kérdésekre válaszolva ismét a bizalom és a kiszámíthatóság fontosságát emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy az ország is egyfajta brand, amelyben vagy bízik a vásárló, vagy sem.

A miniszterjelölt szerint a bizalom a gazdaság egyik alapfeltétele, és ez minden kontinensen ugyanígy működik. De a fő cél ezért a kiszámíthatóság megteremtése. Kapitány arról is beszélt, hogy Magyarország legnagyobb erőforrása a magyar emberek képessége, vagyis a humán erőforrás.

A legfontosabb területek között említette, amelyeket első körben kezelni kell, a közlekedést, a lakhatást és az energetikát. Hangsúlyozta, hogy a zöldenergia és a digitális átállás kerülhet fókuszba, hogy Magyarország felkészüljön az új gazdasági korszakra.

Egyelőre maradnak a különadók és az árrésstopok

Beszélt a különadók pótlásáról is, ha szó esne a kivezetésükről. Jelezte: ebben az időszakban megmaradnak, de szerinte nemzetközi összehasonlítások alapján jóval több különadó terheli a nagyobb cégeket. Az árrésstop kapcsán úgy fogalmazott: akkor működik jól a piac, ha minél kevesebb a beavatkozás.