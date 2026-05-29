A külkereskedelmi mérleg romlott, az erősödő forint a háttérben

Áprilisban 104 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 4,9 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 10 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A forint árfolyamának változása megmutatkozott a külkereskedelmi mérlegben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 9:51
A gépipar húzta a behozatalt. Fotó: Székelyhidi Balázs
Molnár Dániel szerint a behozatalt az előzetes adatok alapján a gépek és szállítóeszközök húzták a maguk 22,6 százalékos volumenbővülésével. Emögött a nagyberuházások, valamint a készletezési hatás húzódhat meg. Kismértékben, 1,0 százalékkal nőtt a feldolgozott termékek importvolumene is, miközben az élelmiszerek, dohányáruké 2,4, az energiahordozóké pedig 1,4 százalékkal csökkent. Ez utóbbiban már szerepet játszhatott, hogy április végén újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. Az energiahordozók esetében kiemelendő, hogy az áprilisi áradatok már éves alapon emelkedést mutatnak, a globális energiaárak elszabadulása a következő hónapokban még inkább begyűrűzhet, ami a cserearány romlásával járhat együtt. A cserearány javulása áprilisban még részben tudta ellensúlyozni a kedvezőtlen volumenváltozás hatását az egyenlegre, azonban ez a következő hónapokban már kevéssé lesz jellemző – magyarázta.

Az elkövetkező időszak vonatkozásában továbbra is jelentős a bizonytalanság az elemző szerint. A nagyberuházások termőre fordulásával létrejövő kapacitások támogathatják a kivitelt, ugyanakkor a szűk keresztmetszetet változatlanul a külső kereslet adja majd. 

Habár a konjunktúraindexek májusban jellemzően javultak legfontosabb külpiacainkon, továbbra is az iráni háború előtti szint alatt alakulnak. A közel-keleti események nyomán emelkedő energiaárak ezzel együtt is számottevő kockázatot jelentenek a növekedésre, ami kihatással van az exportkeresletre is. 

A behozatal esetében a fogyasztás támogatja a növekedést, miközben előretekintve az export és a beruházások várható élénkülése is importigényt támaszt. A behozatal erősödését hozhatja az erősebb forintárfolyam is, ami mérsékli az importált termékek forintban számolt árát, miközben annak exportra gyakorolt hatása inkább hosszabb távon jelentkezhet. A döntő tényező viszont itt továbbra is a kereslet lesz. Várakozásaink szerint 

  • a nettó export idén is visszafogja majd a gazdasági növekedést, 
  • azonban a termék-külkereskedelmi mérleg változatlanul többletet mutathat, 
  • jövőre pedig a belépő kapacitások és a nemzetközi környezet rendeződése esetén már pozitívba fordulhat a hozzájárulás 

– fogalmazott Molnár Dániel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

