A külkereskedelmi mérleg romlott, az erősödő forint a háttérben

Molnár Dániel szerint a behozatalt az előzetes adatok alapján a gépek és szállítóeszközök húzták a maguk 22,6 százalékos volumenbővülésével. Emögött a nagyberuházások, valamint a készletezési hatás húzódhat meg. Kismértékben, 1,0 százalékkal nőtt a feldolgozott termékek importvolumene is, miközben az élelmiszerek, dohányáruké 2,4, az energiahordozóké pedig 1,4 százalékkal csökkent. Ez utóbbiban már szerepet játszhatott, hogy április végén újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. Az energiahordozók esetében kiemelendő, hogy az áprilisi áradatok már éves alapon emelkedést mutatnak, a globális energiaárak elszabadulása a következő hónapokban még inkább begyűrűzhet, ami a cserearány romlásával járhat együtt. A cserearány javulása áprilisban még részben tudta ellensúlyozni a kedvezőtlen volumenváltozás hatását az egyenlegre, azonban ez a következő hónapokban már kevéssé lesz jellemző – magyarázta.

Az elkövetkező időszak vonatkozásában továbbra is jelentős a bizonytalanság az elemző szerint. A nagyberuházások termőre fordulásával létrejövő kapacitások támogathatják a kivitelt, ugyanakkor a szűk keresztmetszetet változatlanul a külső kereslet adja majd.

Habár a konjunktúraindexek májusban jellemzően javultak legfontosabb külpiacainkon, továbbra is az iráni háború előtti szint alatt alakulnak. A közel-keleti események nyomán emelkedő energiaárak ezzel együtt is számottevő kockázatot jelentenek a növekedésre, ami kihatással van az exportkeresletre is.