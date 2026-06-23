Ennyi volt, már nem védettek az üzemanyagárak

Ugyanakkor az Irán körüli fegyveres feszültség nemigen enyhül, és az olajszállítások szempontjából meghatározó Hormuzi-szoros biztonsága továbbra is kritikus. Ez pedig indokolná a védett árak további fenntartását, hiszen bármikor bekövetkezhet újabb olajválság.

Nem lesz kártérítés? Út a rendeleti kormányzás felé?

Arról is beszámoltunk, hogy pénteken számos magyarországi kisbenzinkút bezár, tiltakozásul amiatt, hogy a Tisza-kormány a jelek szerint cserben hagyja őket. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) hétfői közleménye szerint a Fidesz-kormány által bevezetett, és a Tisza-kormány kormány által meghosszabbított hatósági ár rendszere a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott.

Kiemelték, hogy a kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a Tisza-kormány, mint jogutód, most nem akar végrehajtani.

Kapitány István a parlamenti vitában erről azt mondta: nem találtak a kártérítést biztosító, elkülönített keretet a költségvetésben. Az FBSZ érelmezi azt is, hogy a kedden elfogadott törvény „minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni” a hatósági árakat, „nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését.”

Gépész László, a szövetség elnöke úgy fogalmazott, szerintük ez a felhatalmazás visszatérés a rendeleti kormányzás felé.

A 480 forintos árról már szó sincs

Felidézhetjük végül Magyar Péter miniszterelnök kampányígéretét, amely a 480 forintos benzinárról szólt. Az emlékezetes követelés egyébként nem volt reális a kampányidőszakban, hiszen nem biztosította volna az autósok és az olajvállalatok igényai közti egyensúlyt. Mindenesetre az iráni háború kezdetekor ezt posztolta Facebook-oldalára Magyar Péter: „Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” Az egyik kampánybeszédében pedig így fogalmazta meg ugyanezt: „Maximáljátok 480 forintban a benzin árát! Próbáljátok meg, sikerülni fog!” Emlékezhetünk arra is, hogy akkoriban még javában tartott a Barátság olajvezeték ukrán oldali javítása a kijevi kormány állítása szerint, ami miatt nem érkezett Magyarországra a Mol által már kifizetett orosz olaj.