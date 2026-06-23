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Ennyi volt, már nem védettek az üzemanyagárak

védett árKapitány Istvánüzemanyag

Ennyi volt, már nem védettek az üzemanyagárak

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Már a múlt heti beharangozását követően nagy port kavart az üzemanyagok védett, hatósági árának kivezetéséről szóló törvényjavaslat, amelyet kedden elfogadott az Országgyűlés. Míg az üzemanyag-kereskedők üdvözlik a lépést, addig az autósok valószínűleg megérzik majd a pénztárcájukon a jelek szerint elhamarkodott lépést. A jogszabály tartalmaz erre vonatkozó kitételt is, ugyanis a miniszter szükség esetén rendeletben határozhatja meg az üzemanyagok árának maximumát. Ez a csiki-csuki viszont a kereskedőknek nem tetszik, ahogyan az sem, hogy állításuk szerint a Tisza-kormány nem kompenzálná őket a veszteségeikért, ahogyan azt az előző vezetés tette.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 12:35
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
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Ugyanakkor az Irán körüli fegyveres feszültség nemigen enyhül, és az olajszállítások szempontjából meghatározó Hormuzi-szoros biztonsága továbbra is kritikus. Ez pedig indokolná a védett árak további fenntartását, hiszen bármikor bekövetkezhet újabb olajválság.

Nem lesz kártérítés? Út a rendeleti kormányzás felé?

Arról is beszámoltunk, hogy pénteken számos magyarországi kisbenzinkút bezár, tiltakozásul amiatt, hogy a Tisza-kormány a jelek szerint cserben hagyja őket. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) hétfői közleménye szerint a Fidesz-kormány által bevezetett, és a Tisza-kormány kormány által meghosszabbított hatósági ár rendszere a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott.

Kiemelték, hogy a kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a Tisza-kormány, mint jogutód, most nem akar végrehajtani.

Kapitány István a parlamenti vitában erről azt mondta: nem találtak a kártérítést biztosító, elkülönített keretet a költségvetésben. Az FBSZ érelmezi azt is, hogy a kedden elfogadott törvény „minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni” a hatósági árakat, „nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését.” 

Gépész László, a szövetség elnöke úgy fogalmazott, szerintük ez a felhatalmazás visszatérés a rendeleti kormányzás felé.

A 480 forintos árról már szó sincs

Felidézhetjük végül Magyar Péter miniszterelnök kampányígéretét, amely a 480 forintos benzinárról szólt. Az emlékezetes követelés egyébként nem volt reális a kampányidőszakban, hiszen nem biztosította volna az autósok és az olajvállalatok igényai közti egyensúlyt. Mindenesetre az iráni háború kezdetekor ezt posztolta Facebook-oldalára Magyar Péter: „Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” Az egyik kampánybeszédében pedig így fogalmazta meg ugyanezt: „Maximáljátok 480 forintban a benzin árát! Próbáljátok meg, sikerülni fog!” Emlékezhetünk arra is, hogy akkoriban még javában tartott a Barátság olajvezeték ukrán oldali javítása a kijevi kormány állítása szerint, ami miatt nem érkezett Magyarországra a Mol által már kifizetett orosz olaj.

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