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GépkarabélycsempészNAV

Gépkarabélyokat próbáltak az országba csempészni

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AK és Zastava gyártmányú gépkarabélyokat próbáltak a minap az országba csempészni, a hangfalba rejtett fegyverekre az adóhivatal munkatársai bukkantak a határon. Talán meglepő, de a hatóság emberei szinte minden hónapban találnak fegyvert a határátlépők ellenőrzésekor, vagy más vizsgálataikban.

Jakubász Tamás
2026. 07. 08. 16:35
Röntgenfelvétel hangfalba rejtett gépkarabélyokról, 2026 májusából. Ez a csempészakció nem sikerült. Forrás: NAV
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