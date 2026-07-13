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Egészen elképesztő bővülést hozott a lakáshitelek piacán az Otthon start

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Az ezermilliárd forintot is meghaladta az év első hónapjában megkötött támogatott lakáshitel-szerződések összege, ez csaknem nyolcszorosa az egy évvel korábbinak. A május végéig megkötött lakáshitelek teljes összege megközelítette az 1300 milliárd forintot, ez pedig duplázást jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A bővülés hátterében egyértelműen az Otthon start hitel áll: a múlt év októbere óta az új lakáshitel-szerződéseken belüli súlyuk rendre 80 százalék környékén alakul. A bankok több százezres kedvezményekkel pörgetik még jobban az Otthon start iránti keresletet.

Magyar Nemzet
2026. 07. 13. 9:50
Otthon start Fotó: Székelyhidi Balázs
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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