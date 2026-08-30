Válságkezelés Tisza módra – tagadás, hárítás, hősként pózolás

A miniszterelnök elégedett (Fotó: Facebook/Magyar Péter)

Védett ár helyett védtelen autósok

Hasonló forgatókönyv rajzolódott ki az üzemanyagpiacon is. A Tisza-kormány június végén kivezette a védett üzemanyagárakat, miközben már a döntés pillanatában sem lehetett azt állítani, hogy a piaci kockázatok eltűntek volna. Sőt, a Magyar Nemzet már a kivezetés előtt arra figyelmeztetett: a külső kockázatok csak látszólag csökkentek, a közel-keleti konfliktus, a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és a finomított termékek piacának feszültsége miatt korántsem volt garantált a tartós árcsökkenés. A kormány akkor arra hivatkozott, hogy a töltőállomási árak már a védett szint alá kerültek, ezért nincs szükség a rendszer fenntartására. Kapitány István előterjesztése ugyanakkor maga is rögzítette, hogy az üzemanyagpiac változékonysága miatt később szükség lehet hatósági ár bevezetésére, és a miniszter rendeleti úton megkapta az ehhez szükséges beavatkozási lehetőséget.

Csakhogy amikor a néhány hetes piaci nyugalom után újra megindultak felfelé az árak, a beavatkozás elmaradt. Jú­lius közepén Kapitány István még arról beszélt, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása „biztos kezekben van”, és az ország 87 napnyi készlettel rendelkezik. Eközben a kereskedők már számoltak a kockázatokkal, a nagykereskedelmi árak emelkedtek, majd a kutakon is megjelent a drágulás. Július 23-án már a benzin és a gázolaj átlagára is átlépte a korábbi védett szintet: a dízelé 617, a benziné 597 forint volt aznap.

Innen nézve különösen nehéz megmagyarázni, miért nem használta ki a kormány azt a jogi eszközt, amelyet éppen a kiszámíthatatlan piaci helyzet kezelésére hagyott meg saját magának. Az ársapka visszaállítása persze politikailag kellemetlen lett volna: néhány héttel korábban éppen annak kivezetését mutatták be a piaci helyzet normalizálódásának bizonyítékaként.

A képet tovább árnyalja az az iparági információ, amely szerint a kormányzat közvetett módon arra ösztönözhette a vállalatokat, hogy a korábbi védett árszint alatt tartsák az áraikat, miközben maga a védett ár már nem volt érvényben.

De kanyarodjunk vissza oda, hogy a Tisza-kormány akkor szüntette meg a védett árakat, amikor már látszott: a piacot újabb kockázatok fenyegetik, majd amikor ezek ténylegesen be is következtek, nem élt a saját maga által létrehozott beavatkozási lehetőséggel. A döntés politikai árát így inkább az autósok fizetik meg a benzinkutaknál. Különösen a dízel drágult, míg a benzin átlagára mostanra egy emelkedési szakasz után lassan visszakúszott valamivel a korábbi védett ár, 595 forint alá. A gázolaj ára azért szökhetett az egekbe (lapzártánkkor az átlagos ár literenként 681 forint volt), mert az ellátás akadozik. A közel-keleti konfliktus, a Hormuzi-szoros forgalmának visszaesése és a finomított termékek piacának szűkülése bizonytalanná teszi az importot és megdrágítja a beszerzést, csakúgy, mint a Duna alacsony vízállása és az orosz export beszüntetése. Emiatt a nagykereskedelmi árak emelkednek, a kereskedők pedig egyre nehezebben tudják közel változatlan áron és folyamatosan adni a dízelt. A szűkülő kínálat és a növekvő kereslet nemcsak drágulást, hanem egyes időszakokban ellátási zavarokat és készlethiányt is okozhat. Kérdés, hogy komolyabb ellátási problémák esetén mit lép majd a kormány. Egyelőre annyit tudunk, hogy a gázolaj stratégiai készletszintje április végén 402,9 kilotonna volt, ami július végére 390,2 kilotonnára változott. Vagyis az ellátási nehézségekről ugyan nem kommunikál a kormány, de láthatóan hozzá kellett nyúlni a tartalékokhoz.