Válságkezelés Tisza módra – tagadás, hárítás, hősként pózolás

A Duna vízszintjének megemelésére szolgáló műszaki megoldás egyébként nem augusztusban született meg a kormányzatnál: a fenékküszöb megépítését korábban már a Fidesz és a Mi Hazánk is felvetette, a javaslat szakmai megalapozottságára Tóth Máté energiajogász is többször felhívta a figyelmet.
Ehhez képest Magyar Péter az ötlet felvetőit akkor lehülyézte, néhány nappal később pedig már a kormány saját rendkívüli beavatkozásaként mutatta be a fenékküszöb építését.
Ez a kettős hozzáállás nem véletlenül kelt rossz érzést. Ha egy javaslatot azért utasítanak el, mert a hatóság úgysem engedélyezné, attól az még lehet szakmailag megalapozott. De ha ezzel párhuzamosan hülyeségnek is nevezik a felvetést, az már inkább politikai védekezésként cseng, elfedendő az elutasítás valódi okát.
Miközben a Duna egyre csak apadt, a vízügyekért felelős államtitkár éppen szabadságon volt. Kelemen Ágnest a minisztere próbálta megvédeni: Gajdos László azt állította, hogy Kelemen nem volt szabadságon, részt vett a védelmi bizottság ülésén, majd „Ausztriába küldte”, hogy személyesen tájékozódjon a Duna és a vízgyűjtő helyzetéről. Az állítások hamarosan komoly ellentmondásba kerültek az osztrák szaktárca beszámolójával, amely azt állította, hogy személyes egyeztetésre nem került sor, Kelemen Ágnessel csak telefonon beszéltek.
A kommunikációs cinizmuscunami ezzel nem ért véget, ugyanis az is kiderült: mégis lehet fenékküszöböt építeni a paksi atomerőmű hűtésének megmentése érdekében. A kormányzati szereplők, mintha a válság megoldása az ő fejükből pattant volna ki, a miniszterelnök vezetésével napokig hősként pózoltak a helyszínen, hol a gáton, hol a hidegvíz-csatorna mellett, hol csónakban, és persze az atomerőműben, fűtőelemet fogdosva. A nagy reprezentációban becsusszant egy aprónak nem, inkább nemzetbiztonságinak mondható baki is: sikerült elveszteni két minisztert is a Dunán.
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