Kérdésessé vált a 14 százalékos minimálbér-emelés jövőre

A szakszervezetek sem mondanak le automatikusan a 14 százalékról

A munkavállalói oldal számára továbbra is a dolgozók tényleges megélhetése a legfontosabb. Hatvani Jácint, a Liga Szakszervezetek elnöke szerint az szja-csökkentés valóban javíthatja az alacsonyabb keresetűek helyzetét, de egyelőre túl kevés részlet ismert ahhoz, hogy pontosan meg lehessen ítélni annak hatását.

A szakszervezetek ezért egyelőre nem mondanak le automatikusan a korábbi megállapodásban szereplő 14 százalékos emelésről. A tárgyalások egyik legfontosabb kérdése várhatóan az lesz, hogy a béremelés és az esetleges adócsökkentés együtt mekkora tényleges nettó jövedelemnövekedést eredményez.

A duplázás ígérete teljesen irreálisnak tűnik

A jelenlegi gazdasági környezetben még a 14 százalékos minimálbér-emelés teljesítése is kérdéses, így különösen irreálisnak tűnik a minimálbér egy év alatti megduplázásának lehetősége. A minimálbér megduplázását 2027-re Magyar Péter miniszterelnök ígérte még a 2026-os választás kampányában.

A munkaadói oldal szerint a bérek növekedését hosszabb távon is a gazdaság teljesítőképességéhez kell igazítani. A következő hónapok tárgyalásain így várhatóan nem csupán arról döntenek majd, hány százalékkal emelkedjen a bruttó minimálbér, hanem arról is, hogy az esetleges adócsökkentéssel együtt mekkora nettó jövedelemnövekedést kaphatnak a legalacsonyabb keresetű munkavállalók.

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