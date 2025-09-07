Trombitás Kristóf (Trombi) Facebook: „Mondták haverok, hogy elmaradt egy megyei kettes meccs Baranyában, mert elfelejtett elmenni a bíró, de azt nem mondták, hogy helyette Dublinba küldték!”
Így írnak ők – Szeptember 7., délelőtt
Trombitás Kristóf (Trombi) Facebook: „Mondták haverok, hogy elmaradt egy megyei kettes meccs Baranyában, mert elfelejtett elmenni a bíró, de azt nem mondták, hogy helyette Dublinba küldték!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.