Bognár György szerint Marco Rossi nagyot hibázott – igaza van?

Még mindig fáj, ahogyan döntetlen lett az írek elleni meccs Dublinban. A magyar válogatott a első félidőben uralta az első vb-selejtezőjét, 2-0-ra vezetett is, és úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben. Aztán erősen vitatható játékvezetői ítéleteknek is köszönhetően az írek feljöttek: az első góljukat sokak szerint el kellett volna venni, majd Sallai Roland törlesztésért piros lapot kapott. Végül az emberelőnyben játszó írek a legvégén kiegyenlítettek, és 2-2-re mentették a rangadót . Bognár György szerint ebben Marco Rossi is ludas lehet, mert rossz döntést hozott.

Bognár György szerint Marco Rossi hibázott az írek ellen, amikor lecserélte Varga Barnabást. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

– 2-0 után azt gondoltam, hogy ezt a meccset meg tudjuk nyerni – kezdte a Paks edzője a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva. – Tudtam, hogy szoros lesz a vége, mert az írek ellen azért én is játszottam, és nem olyan egyszerű ellenük. Ha nem is futballtudásban, de párharcokban pontrúgásokban nagyon erősek. Butaság volt Sallaitól ez a kiállítás, mert ugye a szabályban benne van az is, hogy a szándékot is büntetik, nem kell, hogy eltalálja az ellenfél lábát.

Bognár György: Varga Barnabás lecserélése hiba volt Marco Rossi részéről

Bognár szerint Sallai piros lapja nagyon visszavettette a csapatot, de Marco Rossi döntései még javíthattak volna a helyzeten, ám az ő filozófiája szerint rossz irányt választott a szövetségi kapitány, aminek Varga Barnabás lecserélése is a jele volt. Bognár György szerint hasznos lett volna a Fradi csatára, korábbi paksi játékosa a pályán a hajrában is.

– Az utolsó 20-25 perc nagyon nem tetszett, mert csak bekkelésre koncentráltunk, a cserék is erre fókuszálódtak. Még akkor is, ha csak tízen voltunk, az én filozófiám szerint Varga Barnabást mindenképpen elöl hagytam volna, hogy az egy-két előrevágott labdából ha csak minden másodikat-harmadikat megtartja, annyival kevesebbet kell védekezi, annyival kevesebb beadás érkezik a kapu elé. Ezzel lehetett volna variálni, és ezért voltam ideges – fogalmazott Bognár György.

Igaza van a Pakssal idén is kupagyőztes edzőnek, Marco Rossi hibázott az írek ellen? A döntést olvasóinkra bízzuk.