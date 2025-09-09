Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

Marco RossiVarga BarnabásBognár Györgymagyar labdarúgó–válogatott

Bognár György szerint Marco Rossi nagyot hibázott – igaza van?

A magyar labdarúgó-válogatott ma Portugália ellen a Puskás Arénában folytatja a 2026-os világbajnokság selejtezőit, de még mindig a szombati, írek ellen 2-2-es rajt a téma. Dublinban Marco Rossi együttese 2-0-s előnyről, az utolsó pillanatokban bekapott góllal veszített fontos pontokat. A Paks edzője, Bognár György nem érti, hogy Rossi miért cserélte le Varga Barnabást, Sallai Roland piros lapját pedig butaságnak nevezte.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 7:52
Marco Rossi a játékvezetőt hibáztatta az írek ellen, Bognár György szerint azonban a szövetségi kapitány is hibázott Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Még mindig fáj, ahogyan döntetlen lett az írek elleni meccs Dublinban. A magyar válogatott a első félidőben uralta az első vb-selejtezőjét, 2-0-ra vezetett is, és úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben. Aztán erősen vitatható játékvezetői ítéleteknek is köszönhetően az írek feljöttek: az első góljukat sokak szerint el kellett volna venni, majd Sallai Roland törlesztésért piros lapot kapott. Végül az emberelőnyben játszó írek a legvégén kiegyenlítettek, és 2-2-re mentették a rangadót . Bognár György szerint ebben Marco Rossi is ludas lehet, mert rossz döntést hozott.

Bognár György szerint Marco Rossi hibázott az írek ellen, amikor lecserélte Varga Barnabást
Bognár György szerint Marco Rossi hibázott az írek ellen, amikor lecserélte Varga Barnabást. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

– 2-0 után azt gondoltam, hogy ezt a meccset meg tudjuk nyerni – kezdte a Paks edzője a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva. – Tudtam, hogy szoros lesz a vége, mert az írek ellen azért én is játszottam, és nem olyan egyszerű ellenük. Ha nem is futballtudásban, de párharcokban pontrúgásokban nagyon erősek. Butaság volt Sallaitól ez a kiállítás, mert ugye a szabályban benne van az is, hogy a szándékot is büntetik, nem kell, hogy eltalálja az ellenfél lábát.

Bognár György: Varga Barnabás lecserélése hiba volt Marco Rossi részéről

Bognár szerint Sallai piros lapja nagyon visszavettette a csapatot, de Marco Rossi döntései még javíthattak volna a helyzeten, ám az ő filozófiája szerint rossz irányt választott a szövetségi kapitány, aminek Varga Barnabás lecserélése is a jele volt. Bognár György szerint hasznos lett volna a Fradi csatára, korábbi paksi játékosa a pályán a hajrában is.

– Az utolsó 20-25 perc nagyon nem tetszett, mert csak bekkelésre koncentráltunk, a cserék is erre fókuszálódtak. Még akkor is, ha csak tízen voltunk, az én filozófiám szerint Varga Barnabást mindenképpen elöl hagytam volna, hogy az egy-két előrevágott labdából ha csak minden másodikat-harmadikat megtartja, annyival kevesebbet kell védekezi, annyival kevesebb beadás érkezik a kapu elé. Ezzel lehetett volna variálni, és ezért voltam ideges – fogalmazott Bognár György.

Igaza van a Pakssal idén is kupagyőztes edzőnek, Marco Rossi hibázott az írek ellen? A döntést olvasóinkra bízzuk.

Fontos híreink

