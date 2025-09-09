Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 09. 15:20

Így írnak ők – Szeptember 9., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Raskó György, Vadai Ágnes, Skrabski Fruzsina, Török Gábor és Boros Bánk Levente gondolataiból tallózunk

Raskó György

Ha patrióta vagy, alkalmatlan vagy!

Vadai Ágnes

Vadai „idegállapotba” került

Skrabski Fruzsina

A csávó vállalhatatlan

Török Gábor

Egyrészt, másrészt

Boros Bánk Levente

Az idő már nem a Tiszának dolgozik

Novák Miklós
Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

Szőcs László
Akik a politika ábécéjét sem ismerik

Sitkei Levente
A haza csillagos-sávos fénytörésben

Bayer Zsolt
A Nyugat sorsa megpecsételődött

Csépányi Balázs
Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

