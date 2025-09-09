Kocsis Máté levelére nagy nehezen reagált a MÚOSZ

„Szereptévesztés, amikor Kocsis Máté felszólítja a MÚOSZ-t, hogy foglaljon állást az újságírókat érő elszaporodó támadásokról” – írta a Telexnek eljuttatott közleményében a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ).

A MÚOSZ szerint szinte naponta kapják a megkereséseket, hogy mondjanak véleményt az újságírókat érő támadásokról, vagy az ellenzék sajtóval kapcsolatos terveiről.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy levélben fordult Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez, mert

„Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, az állandósított lincshangulaton, az »akasztásos« megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat. Azt mondják, hogy kész javaslatuk van arra az esetre, ha hatalomra kerülnek, hogyan módosítanák a büntető törvénykönyvet.”

A frakcióvezető hangsúlyozta, azért fordul levélben „a kommunizmusból itt maradt”, „mindig nagy hangú, kioktató stílusú, sajtószabadságért folyton rettegő MÚOSZ-hoz”, mert a „balos és liberális újságírók/propagandisták másfél hete lapítanak az ügyben”.

Kocsis Máté levelében emlékeztet arra, hogy az elmúlt másfél hétben bejárta a hazai sajtót az a videófelvétel, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről értekezik egy pártrendezvényen. Azt is mondja az alelnök, hogy most erről nem lehet beszélgetni, és még számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet. Választást kell nyerni és utána mindent lehet – tette hozzá.