Magyar Péter már börtönnel fenyegeti az újságírókat – Kocsis Máté a MÚOSZ véleményére kíváncsi

Levélben fordult Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez, mert „Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, az állandósított lincshangulaton, az »akasztásos« megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat. Az mondják, kész javaslatuk van arra az esetre, ha hatalomra kerülnek, hogyan módosítanák a Büntető törvénykönyvet.” A frakcióvezető hangsúlyozta, azért fordul levélben „a kommunizmusból itt maradt”, „mindig nagy hangú, kioktató stílusú, sajtószabadságért folyton rettegő MÚOSZ-hoz”, mert a „balos és liberális újságírók/propagandisták másfél hete lapítanak az ügyben”.

Kocsis Máté levelében emlékeztet arra, hogy az elmúlt másfél hétben bejárta a hazai sajtót az a videófelvétel, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről értekezik egy pártrendezvényen. Azt is mondja az alelnök, hogy most erről nem lehet beszélgetni, és még számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet. Választást kell nyerni és utána mindent lehet - tette hozzá.

Ezt követően 2025. augusztus 30-án Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat: „A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.”

A Fidesz frakcióvezetője kitért arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtó-helyreigazítás iránt indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is kezdeményezhető. A Fidesz-KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosult a Büntető Törvénykönyv. Az új szabályozás korlátozta az újságírók büntetőjogi felelősségre vonhatóságának esetköreit, a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.

