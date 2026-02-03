Elárverezik a Lázár fejéről mintázott wc-kefét

Fekete-Győr András Facebook: „Lázár János, figyelsz? Alig néhány óra alatt a licit már 150 ezer Ft-nál tart! Ilyen, amikor visszanyal a fagyi. Elárverezzük a fejedről mintázott wc-kefét, hogy a befolyó összegből azt az Orsós Jánost és iskoláját támogassuk, akit a gusztustalan gyűlöletpropagandátok épp megpróbál térdre kényszeríteni!”