Nem élte túl a Szolnok triplazáporát a Falco

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó döntő kedden folytatódik Szombathelyen.
Férfi kosárlabda NB I, döntő, 1. mérkőzés:
NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 94-79 (20-19, 22-20, 23-24, 29-16)
Legjobb dobók: Dashard 27, Pallai 16, Skeens 11, illetve Perl 23, Novakovic 17, Bognár K. 12
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó döntő állása: 1-0, a Szolnok javára.
