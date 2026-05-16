Nem élte túl a Szolnok triplazáporát a Falco

Szombat este megkezdődött a férfi-kosárlabdabajnokság döntője, két olyan csapattal, amelyek az utóbbi három idény fináléjában is találkozott egymással. A címvédő Szolnok és a Falco KC Szombathely tavalyi csörtéje sima szolnoki sikerrel zárult, a vasiakat így nagyon fűtőtte a visszavágás vágya. Az első mérkőzést a Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban rendezték, ahol a hazai pályán játszó Szolnok 94-79-re legyőzte a Szombathelyt és ezzel 1-0-ra vezet a három győzelemig tartó párharcban.

2026. 05. 16. 22:29
Pallai Tamás, a Szolnok (k), valamint Keller Ákos (b3) és Arnaldo Toro Barea (b5), a Szombathely játékosai a férfi kosárlabda NB I döntőjében játszott NHSZ Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely első mérkőzésén Fotó: Mészáros János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó döntő kedden folytatódik Szombathelyen.

Férfi kosárlabda NB I, döntő, 1. mérkőzés:

NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 94-79 (20-19, 22-20, 23-24, 29-16)

Legjobb dobók: Dashard 27, Pallai 16, Skeens 11, illetve Perl 23, Novakovic 17, Bognár K. 12

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó döntő állása: 1-0, a Szolnok javára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
