„Nyílt levél Mark Rutte NATO főtitkár részére”

Csizmadia László, Civilek.Info: „Ezek az egymást követő, mostanra gyakorlatilag mindennapossá váló, Magyarország ellen irányuló fenyegetések érthetően komoly aggodalmat keltenek a magyar közvéleményben.

Mindezekre tekintettel, Tisztelettel kérdezzük Főtitkár Urat:

1., Figyelemmel kísérik-e a fejlemények alakulását, illetve történnek-e a konfliktus megelőzéseként diplomáciai intézkedések az ügyben?

2., Terveznek-e a rendkívül feszült és kényes ügy kapcsán hivatalosan is megnyilvánulni, elejét véve egy NATO – Ukrajna közötti konfliktus kibontakozásának?

3., Amennyiben egy NATO-tagállamot – így Magyarországot – tényleges katonai támadás vagy más jellegű, agresszív fellépés érne Ukrajna részéről, milyen vészforgatókönyv, mechanizmusok és kollektív védelmi intézkedések lépnének életbe a NATO keretében?

Annak reményében várjuk kérdéseinkre adott teljeskörű és megnyugtató válaszát, hogy az abban foglaltak hozzájárulhatnak a magyar állampolgárok biztonságérzetének növeléséhez, valamint a NATO kollektív védelmi elvébe vetett bizalom megerősítéséhez.”