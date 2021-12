Családvédelmi román tervek, tábornoki vezetéssel

Csütörtökön szavaz a román parlament az új, nagykoalíciós kormányról, s miután a leendő kabinet kétharmados támogatással rendelkezik a törvényhozásban, kétség sem fér hozzá, hogy a nyugalmazott tábornok, Nicolae Ciucă vezetésével zöld jelzést kap a nemzeti liberálisok, a szociáldemokraták és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) alkotta végrehajtó hatalom. Az RMDSZ egyébként továbbra is négy taggal lesz jelen az új kormányban: Kelemen Hunor RMDSZ-elnök miniszterelnök-helyettes marad, Cseke Attila, Tánczos Barna, valamint Novák Károly Eduárd vezet egy-egy tárcát. Az új kormányban kilenc minisztériumot vezet majd a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) nyolc minisztere lesz.

A kormány élére kerülő korábbi vezérkari főnök, illetve védelmi miniszter Nicolae Ciucă 2001 és 2004 között parancsnokként vett részt az afganisztáni Enduring Freedom I. misszióban, majd az iraki Antica Babilonia hadműveletben.

Személyesen irányította az Eufrátesz-hídért folytatott harcot, valamint a nasszíriai csatát Irakban. Az 55 éves Ciucăt ENSZ-kitüntetést kapott a békefenntartó erők oldalán végzett munkájáért. Vladimir Ionaş román szociológus lapunk megkeresésére elmondta: várhatóan lesznek surlódások a két nagy párt között, s ezek áthidalásában vár majd lényeges szerep miniszterelnökként Nicolae Ciucăra.

Sok múlik azon, érti-e Ciucă, milyen szerep hárul rá a miniszterelnöki székben. Lehet egy aktív, a minisztériumok tevékenységébe is beavatkozó kormányfő, de választhatja az elnöki palotából érkező utasítások követését is, ami egy „szalma miniszterelnökké” formálhatja őt

– vázolta a másfél éves mandátummal tervező leendő kormányfő lehetőségeit a szakértő.

A hárompárti bukaresti kormány az RMDSZ javaslatára családügyi minisztériummal bővíti a kabinet struktúráját, és egy sor családbarát, gyermekvállalást serkentő intézkedést is kíván foganatosítani.

Ezek egy része ismerős a magyarországi jogrendből

– jegyzi meg beszámolójában a Krónika című erdélyi lap.

Az egyik ilyen új intézkedés szerint a nem kell egészségbiztosítási hozzájárulást fizetniük a legalább három gyermeket nevelő családoknak. A lakásvásárlást egy 45 ezer euróig terjedő, a lakásépítés költségeinek a 30 százalékát fedező támogatással segítenék. A nagycsaládok egy hétszemélyes autó vásárlásához kapnak támogatást. A gyermek születésekor a rászoruló családoknak járna továbbá egy egyszeri anyagi támogatás. A Krónika szerint a kismamáknak a munkába való visszaállását azzal segítenék, hogy amennyiben az apa sem tud/akar otthon maradni, akkor a gyed összegét megkaphatnák a nagyszülők vagy a felnőtt, munka nélküli testvérek is. Az alakuló Ciucă-kabinet az after school tevékenységek kiterjesztését is célként tűzte ki. Folytatódna a Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztérium által lebonyolított bölcsődeépítési program.

Borítókép: Nicolae Ciucă védelmi miniszter Bukarestben 2021. október 21-én (Fotó: MTI/AP/Andreea Alexandru)