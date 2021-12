Mímelt oltások és hamis Covid-igazolások Romániában

Romániában az oltottak alacsony aránya mellett egyre nagyobb gondot jelent a védettségi igazolványok hamisítása is. Az oltottságot igazoló valótlan dokumentumok „gyártásával” párhuzamosan sok egészségügyi dolgozó pénzért a „mosdókagylóba” oltás módszerével állít ki igazolást a vakcinát elutasítók számára, azaz anélkül vezeti be az oltást felvevők listájára a „pácienst”, hogy az megkapta volna az injekciót.

Kedd este tizenkilenc személy ellen indult büntetőeljárás, öt gyanúsítottat pedig őrizetbe is vettek korrupció és okirat-hamisítás miatt a magyar–román határ közvetlen közelében lévő petei oltóponton kiállított hamis Covid-igazolványok ügyében.

A bűnszervezet több mint háromezer hamis igazolást állított ki 250 és 350 euró közötti összegért, „ügyfeleiknek” arról, hogy a Johnson & Johnson egydózisú vakcinájával oltották be őket koronavírus ellen. A Krónika című erdélyi lap beszámolója szerint az egyik gyanúsítottnál biankó igazolásokat is találtak, amelyeket bármikor ki lehetett volna tölteni azok nevére, akik még befizetnek. Az őrizetbe vett személyek között asszisztensek, iktatók és magánszemélyek is vannak. A hamis oltási igazolványok ügyében a korrupcióellenes ügyészség indított eljárást, amelynek keretében tizenhárom Nyugat- és Észak-erdélyi helyszínen tartottak házkutatást.

Az oltáskampányt koordináló országos bizottság elnöke, Valeriu Gheorghiţă szerint a hamisított Covid-igazolványok a romániai egészségügyi rendszer, valamint az ország hitelét is rontják. A katonaorvos sajtótájékoztatóján mélységesen aggasztónak tartja a „mosdókagylóba öntött oltóanyagok” jelenségét.

– Nemcsak aggaszt, hanem el is keserít ez a jelenség, szégyenteljes ugyanis azokra az egészségügyi dolgozókra nézve, akik ilyesmit tesznek vagy elősegítenek

– idézte Valeriu Gheorghiţăt az Agerpres román hírügynökség.

Az oltáskampány vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakosság oltásának stratégiáját a kormány mellett a Legfelsőbb Védelmi Tanács is jóváhagyta. „Romániában tehát az immunizálás nemzetbiztonsági ügy. Aki ezt még mindig nem fogta fel, azzal nagy gondok vannak. Meg kell értenünk, hogy nem játszhatunk olyan dolgokkal, amelyek súlyosan károsítják az emberek egészségét és Románia nemzetközi megítélését” – fogalmazott az ezredes.

