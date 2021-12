„Ausztriában már elég sokan feszegetik a szolidaritás határait”

A szomszédos ország ugyan még csak nemrég lélegzett fel a koronavírus-járvány kezdete óta negyedszer elrendelt teljes zárlatból, Katarina Reich országos tiszti főorvos máris újabb „drasztikus intézkedéseket” jelentett be. Az omikron vírusvariáns elleni védekezés jegyében hétfőtől este tíz órakor be kell zárniuk a vendéglátóhelyeknek, ez a korlátozás a szilveszterre is kiterjed.

Bécsben élő magyarok arról beszéltek a Magyar Nemzetnek, hogy véleményük szerint Ausztria nem fogja tudni elkerülni a további szigorításokat sem.

– A következő kihívást valószínűleg az új vírusmutáció elterjedése fogja jelenteni a közeljövőben – jegyezte meg Dorina. – Az a hír járja a kereskedelemben, hogy január 8-tól megint lezárják Ausztriát – nyilatkozta Lilla is, aki viccelődve hozzátette, hogy ezt a „legfőbb pletykaforrásnál”, a manikűrösnél hallotta.

– Még nincs semmi hivatalos, de már sokan riogatnak vele – erősítette meg a teljes lezárás hírét Gergely is.

– Már lassan két éve lesz, hogy ez folyik Ausztriában, és én ezeket a hatalmas, teljes körű lezárásokat már nagyon nem szeretném

– tette hozzá.

A magyar fiatalok arról is beszámoltak, hogy mivel mind irodai alkalmazottak, vagyis otthonról is tudnak dolgozni, a munkavégzésüket nem befolyásolták az eddig lezárások, beleértve a legutóbbi, december közepéig tartó karantént.

– A mindennapi társadalmi életet természetesen megnehezítette, de mivel ezúttal csak három hétig tartott, abszolút kibírható volt

– mondta el Dorina. Véleményével Lilla is egyetértett, aki azt sajnálta a legjobban, hogy elmaradtak a különböző szórakozási lehetőségek, nem tudott a barátaival találkozni, illetve külföldi látogatókat fogadni a teljes zárlat idején.

Ausztria már a járvány kezdete óta szigorúan ellenőrzi a határait, december 20-tól azonban tovább korlátozta a beutazási feltételeket. Ezek értelmében a két oltást vagy a betegségből való felgyógyulást bizonyító védettségi igazolványon kívül negatív PCR-teszteredményt vagy harmadik oltást igazoló dokumentumot is fel kell mutatni ahhoz, hogy a beutazó elkerülje a karantént.

Nyugati szomszédunk ráadásul az országban élő oltatlanok életterét is jelentősen leszűkítette: a mintegy kilencmilliós osztrák lakosságnak ez a része – közel egyharmada – továbbra sem hagyhatja el otthonát néhány olyan esetet kivéve, mint például a munkavégzés vagy az alapvető fogyasztási cikkek megvásárlása.

Mindezen felül az első európai országként Ausztria azt is kilátásba helyezte, hogy jövő februártól kötelezővé teszi a koronavírus elleni vakcina beadatását a 14 éven felülieknek.

– Mindannyiunk érdeke, hogy minél hamarabb vége legyen a pandémiának, és ennek érdekében cselekednünk is kell – jelentette ki Dorina, aki szerint egy ilyen társadalmi nehézséget csak együttes erővel lehet leküzdeni. – Egyetértek azzal, hogy tényleg csak úgy lehet legyőzni ezt a világjárványt, ha mindenki beoltatja magát, aki csak teheti – támogatta az osztrák kormány döntését Lilla is.

– Egy bizonyos idő után nem tudnak máshogy előnyhöz jutni azok, akik beoltották magukat – magyarázta Gergely.

– Én úgy gondolom, hogy a szolidaritásnak megvannak a határai, és Ausztriában már elég sokan feszegetik ezeket

– fűzte hozzá, arra célozva, hogy az oltottak eddig elfogadták azoknak a döntését, akik nem oltatták be magukat, de most már kezdenek belefáradni a szigorításokba. Ausztriában egyébként a legutóbbi, háromhetes teljes zárlat következtében november vége óta jelentősen csökken az új fertőzöttek száma.

Borítókép: Elnéptelenedett tér Bécs belvárosában 2021. november 22-én (Fotó: MTI/AP/Lisa Leutner)