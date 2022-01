Hollandiában enyhítették a járványügyi korlátozásokat

A holland kormány szerdán enyhítette a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legtöbb korlátozást, annak ellenére, hogy az új fertőzések napi átlaga 60 ezerre ugrott

– jelentette az NlTimes holland hírportál.

A rendelkezések értelmében, a hetek óta tartó lezárások után, a kávézók, éttermek, bárok, mozik, múzeumok, sportstadionok újranyithatnak, és fogadhatnak koronavírus elleni védettséget igazoló okmánnyal rendelkező vendégeket. A vendéglátó egységeknek este 10-kor be kell zárniuk, a stadionok pedig befogadó kapacitásuk csak egyharmadát használhatják ki.

Mark Rutte miniszterelnök szerda esti sajtótájékoztatóján elmondta: a lazítások egyelőre hat hétig maradnak érvényben. Hozzátette ugyanakkor, hogy fennáll az újabb szigorítások lehetősége, mivel a lazítások miatt tovább nőhet az új fertőzöttek és a kórházi felvételek száma. A kormányfő hangsúlyozta továbbá, hogy mindenkinek kötelessége betartani a maszk használatára, a távolságtartásra, és a higiéniára vonatkozó szabályokat.

Mindenkit arra kérek, tegye lehetővé, hogy Hollandia ismét kinyithasson és nyitva is maradhasson

– hívta fel a figyelmet.

Ernst Kuipers egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón rámutatott: a járványügyi lazítások napi átlagban akár 100 ezer új fertőzöttet is eredményezhetnek. Mint mondta: „A szomszédos országokban, ahol enyhébbek voltak a korlátozások, a fertőzések száma másfél, két és félszerese az itteninek. Ha megnézzük a kórházi felvételek számát, az akár ötször magasabb, mint Hollandiában”. A tárcavezető hangsúlyozta a harmadik, emlékeztető oltás fontosságát is. Mint mondta, elenyésző azoknak a kórházban koronavírus fertőzéssel ápolt embereknek az aránya, akik felvették a harmadik oltást is.

A holland nemzeti egészségügyi intézet keddi adatai szerint az elmúlt héten rekordszámú, 366 120 fertőzöttet regisztráltak. Ez 51 százalékos növekedést jelent az előző hét adataihoz képest. A kórházakban ápoltak száma viszont csak kis mértékben emelkedett. A holland felnőttek közel 90 százaléka be van oltva, és körülbelül 57 százalékuk már megkapta a harmadik oltást is.

Borítókép: autós torkából vesz vizsgálati mintát egy egészségügyi dolgozó egy rotterdami utcai tesztelő ponton a 2020. április 6-án (Fotó: MTI/EPA/ANP/Robin Van Lonkhuijsen)