Lapozó: Felkapta az olasz sajtó Homonnay Gergely LMBTQ-aktivista rejtélyes halálhírét

Az olasz hírességek nőt szeretnének látni a köztársasági elnök szerepében

„Elérkezett az idő, hogy nő képviselje Olaszországot a nemzetközi színtéren” – vélik olasz kiemelkedő tehetségek, neves énekesek, irodalmárok, színészek. Olyan közismert nevek, mint Edith Bruck, Fiorella Mannoia és számos értelmiségi közösen, írásban intéztek felhívást a politika főszereplőihez, hogy a nemek közötti egyenjogúság elvét követve nőt válasszanak az elkövetkező hét évre az államfői székbe. „Sergio Mattarella elnök mandátumának vége kitűnő lehetőség, hogy a többi európai országhoz hasonlóan Olaszországban is végre nő tölthesse be ezt a rendkívüli tisztséget” – vallják a felhívás megfogalmazói. Szerintük kitűnő felkészültséggel, tapasztalattal és erkölcsi tartással rendelkező nők vannak az olasz politikában és közéletben, akik megfelelően tölthetnék be a fenti szolgálatot.

Forrás: Corriere.it

Az egekbe szökött a Katalóniában spanyolul oktató egyetemi tanárok elleni panaszok száma

A kormány által kinevezett nyelvvédelmi szervezet csak novemberben 120 bejelentést regisztrált. Ezeket olyan tanárok ellen tették, akik a katalán kormány nyelvi módszerével szembemenve spanyol nyelven is oktatják a diákokat a felsőoktatási intézményekben. Pere Aragonés kormánya arra utasította a katalán egyetemeket, hogy félévente küldjenek jelentést a nyelvváltással kapcsolatos incidensekről. A hallgatók egy kifejezetten erre a célra létrehozott honlapon keresztül jelezhetik, hogy melyik karon, szakon és csoportban történt a „nyelvi jogsértés”, hogy a kormány így azonosítani tudja az érintett tanárt. Az elnök az alsóbb szintű oktatási intézményekből is eltörölné a spanyol nyelvet. Az iskolaigazgatók azt az utasítást kapták, hogy szegüljenek ellen annak a bírósági döntésnek, amely kimondja, hogy a tananyag legalább 25 százalékát spanyolul kell megtanítani a diákoknak. A spanyolt preferáló szülők közül többen hiába tettek feljelentést a kormány intézkedései ellen, segítséget nem, csak nyilvános meghurcolást kaptak tettükért.

Forrás: Vozpopuli.com

Felkapta az olasz sajtó Homonnay Gergely LMBTQ-aktivista rejtélyes halálhírét

Elsőként az Il Corriere della Sera napilap tájékoztatott a Magyarországon közismert személy hirtelen elhunytának körülményeiről. A főváros San Giovanni negyedében egy magánklub tagja talált a haldokló Homonnayra a törökfürdőben. Azonnal értesítette a mentőket, de Homonnay újraélesztésére már nem volt lehetőség. A mentők már csak a szívleállás tényét tudták megállapítani. Holttestén nem találtak erőszakra utaló jeleket. Jelenleg a római rendőrség vizsgálja a halálát kiváltó körülményeket. Az olasz lapok kiemelik, hogy Homonnay személyes tárgyai között és szekrényében kábítószer-keverékre hasonlító porokat és folyadékokat találtak. Amennyiben az utólagos rendőrségi nyomozás alátámasztja a kábítószer-túladagolás tényét, az újra reflektorfénybe helyezné a szexuális partik és visszaélések során használt pszichoaktív szerek felhasználásának terjedését a fővárosban – írja a La Repubblica napilap.

A szereket gyorsfutároknak álcázva, üvegekben szállítják a jómódú római belvárosi polgárok otthonába, valamint privát homoszexuális partikra – írja a napilap, majd hozzáteszi, Homonnay nem leplezte nemi vonzódását és a hasonló partikon való részvételét sem. A lap a rendőrségi nyomozás és a boncolás eredményeit nem hozta nyilvánosságra.

A rendőrség kihallgatta a magyar propagandista római származású volt élettársát, aki azonban már egy ideje nem tartott kapcsolatot vele, és nem tudott megfelelő információkat szolgáltatni Homonnay életviteléről a hatóságoknak. Közvetlen ismerősei azonban nem zárják ki, hogy Homonnay nem csak alkalomszerűen élt kábítószerekkel.

Az Il Messaggero napilap már a címben így kommentálja a Homonnay hirtelen haláláról szóló híreket: Drogparti egy privát klubban.

A La Repubblica egy későbbi cikkben foglalkozik a Homonnay közeli barátja, Perintfalvi Rita által közzétett Facebook-bejegyzéssel, melyben baloldali politikusokhoz intéz felhívást, hogy követeljék az aktivista halála körülményeinek tisztázását. „Mikor Gergőnél voltam, szinte minden nap arról beszélt, hogy mennyire fél Magyarországra jönni, hogy fenyegetések érik, hogy megfigyelik, követik a mozgását, tudják, hol ül a repülőn, amikor hazautazik, várják a reptéren. De félt elárulni a római címét is, nehogy ott is utána tudjanak menni. Még a könyvemet is inkább személyesen vette át, nem akarta, hogy postával küldjem ki neki. Gergő rettegésben élt odakint is. Egyik éjszaka egészen konkrétan arról beszélgettünk, hogy vajon eljutunk-e oda Magyarországon is, hogy politikai célzattal meg lehet gyilkolni embereket. A válaszát sejthetik” – írja Perintfalvi. Hangsúlyozza, hogy bejegyzésének célja nem a pánikkeltés. Beszámol arról is, hogy személy szerint a Rómában eltöltött négy és fél nap alatt drogfogyasztásnak semmiféle jelét nem tapasztalta sem Gergő testén, sem a viselkedésén, sem a lakásán.

Az Il Corriere della Sera napilap közli, hogy Luca Guerzoni ügyész kivizsgálást indított, azt feltételezve, hogy a halált kiváltó ok egy korábbi bűncselekmény lehetett. Erre a halál bekövetkezésének körülményei és a helyszínen talált folyékony anyagok és porok (feltehetően kokain) engednek következtetni. A csendőrség jelenleg Homonnay telefonbeszélgetéseinek átvizsgálásával igyekszik felderíteni azon személyt, aki rendelkezésére bocsátotta a fenti szereket. A római Tor Vergata Egyetemen végzik a holttest boncolását.

Borítókép: Homonnay Gergely a 2.0 Mi vagyunk a többség – újabb tüntetés a demokráciáért! címmel meghirdetett demonstráción Budapesten, a Szabad sajtó útnál felállított színpadon 2018. április 21-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)