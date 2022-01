Lapozó: Az egynemű házaspárok mindkét tagja automatikusan szülővé válik Svédországban

A béranyaság büntetésére, illetve bűncselekménnyé nyilvánítására törekszik az olasz kormánypárti Liga

„A béranyaság a nők és gyermekek ellen elkövetett súlyos és szégyenletes erőszak” – hangsúlyozzák a jobboldali párt tagjai, akik a nők testén elkövetett kereskedelem visszaszorítását tervezik. Céljuk, hogy a beavatkozás abban az esetben is büntethető legyen, ha az olasz állampolgárok külföldön intézik azt.

Jelenleg Olaszországban nincs lehetőség a nők méhének bérbe adására, a gyermekek külföldről való beszerzése azonban megengedett.

„A nácizmust juttatják eszembe egyes praktikák, mindent megteszek, hogy törvényellenes gyakorlattá nyilvánítsák” – tett ígéretet a közelmúltban Matteo Salvini a Liga főtitkára. Az olasz párok főként ukrajnai és orosz magánklinikákon keresztül jutnak a béranyáktól született és gyakran katalógusból rendelt gyermekekhez. A közelmúltban sajnálatos módon arra is volt példa, hogy egy olasz pár egy ukrajnai központban megrendelt kislányt egy bébiszitter gondjaira bízott Kijevben, majd örökre megfeledkezett a gyermek létezéséről.

Forrás: Repubblica.it

Egy év alatt kilencven százalékkal nőtt a transzneműek névmódosítási kérelmeinek aránya Katalóniában

A katalóniai régió kormánya arról számolt be, hogy 2021-ben 429 új tajkártyakérelmet nyújtottak be transznemű állampolgárok, köztük olyan gyerekek is, akik a tavaly elfogadott törvények értelmében már szabadon kérhették a nem- és névváltoztatást. A statisztikai adatok szerint 260 kártyát felnőttek, 169-et pedig 18 éven aluli kiskorúak igényeltek, akik törvényes gondviselőjükkel együtt fordultak lakóhelyük önkormányzatához, hogy módosítsák adataikat.

A katalán egyenlőségi minisztérium szerint ez azt jelenti, hogy 2020-hoz képest 87, 2019-hez képest pedig 129 százalékkal nőtt az egészségügyi kártyák transzneműség miatti cseréjének aránya. Az LMBTQ-jogokat képviselő egyik politikai szervezet igazgatója, Xavier Florensa úgy fogalmazott: az új transztörvény által biztosított, könnyített névváltoztatási eljárás „egyértelmű előrelépést jelez a transzemberek láthatósága kapcsán”.

A katalán kormány ráadásul egy saját transztörvényen is dolgozik, amely teljes egyenlőséget garantálna a transzneműek számára a nyilvános és a privát élettereikben is. Az új rendelkezések tervezetét már jóvá is hagyták.

Forrás: Europapress.es

Az egynemű házaspárok mindkét tagja automatikusan szülővé válik Svédországban

Három fontos szempontból is változott a svéd családjogi törvény az év első napján. A leglényegesebb módosítás, hogy ezentúl a hagyományos, kétnemű házaspárokhoz hasonlóan az egynemű házaspárok esetében is jogilag szülővé válik mindkét fél, ha a házasságban gyermek születik. „A jogalkotók célja az volt, hogy a törvény nemileg ne tegyen különbséget a szülővé válás folyamatában” – magyarázza Anna Singer, az Uppsalai Egyetem családjogi professzora. Eddig a heteroszexuális párok esetében mindkét fél automatikusan szülővé vált, függetlenül attól, hogy a férfi a gyermek vér szerinti apja-e vagy például spermadonáció útján jött-e létre a terhesség.

Ezentúl továbbra is hatályban maradtak szabályok arra vonatkozóan, hogy a megtermékenyítésnek hogyan kell jogi szempontból történnie. A leglényegesebb, hogy a pár azon felének, aki nem ad életet, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a másik felet mesterségesen megtermékenyítsék. Ellenkező esetben nem válik automatikusan szülővé.

További változások, hogy a nem házaspárok esetén a szülői elismerő nyilatkozatot már digitálisan is lehet kérni, nem kell személyesen megjelenni a családjogi bíróságon, valamint ezentúl az apasági vizsgálatnál nem feltétel a vérvétel alapú analízis, hanem más technológiával végzett vizsgálat is elfogadható.

Forrás: Svt.se

