Már ötvenezer afgánt telepítettek le az Egyesült Államokban

Az utolsó afgán menekültet is elszállították a texasi Fort Bliss katonai bázisról – adta hírül minap az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS). Sajtóközleményük szerint múlt év végéig összesen 75 ezer, Afganisztánból kimenekített afgán állampolgár érkezett az Egyesült Államokba, közülük már 52 ezret telepítettek le országszerte, 22,5 ezren pedig további öt támaszponton várnak az elhelyezésükre. Utóbbiak is hozzáférnek már bizonyos szolgáltatásokhoz: lakhatásukon kívül biztosított például az egészségügyi ellátásuk, az oktatásuk, de munkavállalási engedélyt is kérhetnek.

A DHS sietett leszögezni, hogy érkezésük előtt az afgánok szigorú, többszintű ellenőrzésen esnek át, többek között átvilágítják őket a hatóságok és a terrorellenes szakemberek is. Ezenkívül kötelező beoltatni magukat a fertőző betegségek ellen, valamint mindannyiukat tesztelik koronavírusra. Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter ugyanakkor korábban beismerte, hogy

nincs kapacitásuk arra, hogy a több tízezer afgánnal személyes interjút is készítsenek.

Kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva a sajtó már novemberben arról írt, hogy inkább átvizsgálás, például bűnözői adatbázisok átnézése történt mindössze, nem pedig alapos átvilágítás. Arra jutottak, hogy az érkezők nagyjából 60 százaléka alapesetben nem lett volna jogosult amerikai vízumra, sokan mindenféle dokumentum nélkül érkeztek, és olyanokat is találtak, akiket például bűnözői múltjuk miatt biztosan nem lehetett volna beengedni az országba.

Mivel augusztusban teljes egészében a tálibok ellenőrizték, hogy ki jut be a kimenekítéshez használt kabuli repülőtérre, felmerül a gyanú, hogy olyanok is köztük lehetnek, akik esetleg nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

Sorok a kabuli repülőtér előtt Fotó: Ahter Gulfam

Hogy nem mindenkinek sikerült a beilleszkedés, azt legalábbis bizonyítja az a nagy vihart kavart októberi bűncselekmény is, amikor egy Montanában letelepített 19 éves afgán fiatalember a vádak szerint megpróbált megerőszakolni egy 18 éves lányt a hotelszobájában. A gyanúsított egyébként ártatlannak vallja magát. Alig néhány héttel korábban pedig két másik afgán férfi ellen emeltek vádat, miután az átmeneti táborban kiskorúakkal szexuálisan erőszakoskodtak.

Az ellenőrzés sikeréről a társadalom sincs meggyőzve: a Pew Research Center amerikai kutatóintézet korábbi közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 55 százaléka nem hitte, hogy a Biden-adminisztráció megfelelően világította át az érkező afgánokat. Ugyanilyen arányban támogatták viszont befogadásuk szükségességét.

Mint arra a Breitbart konzervatív hírcsatorna emlékeztetett, az amerikai törvényhozás 13,3 milliárd dollárt különített el a rászoruló afgánok áttelepítésére, ráadásul felső határ vagy végdátum nélkül. Egyes számítások úgy becsülik, a menekültek ellátása évi 1,8 milliárd dollárba fog kerülni az amerikai adófizetőknek.

A statisztikák szerint a háború 2001-es kitörésekor 44 ezer afgán lakott az Egyesült Államokban, ez 2019-re 133 ezerre nőtt, de a szám mostanra valószínűleg megduplázódott.

Borítókép: Az amerikai központi parancsnokság által közreadott képen afgánok beszállnak egy C–17 Globemaster III amerikai katonai teherszállító repülőgépbe a kabuli Hamid Karzai Nemzetközi Repülőtéren 2021. augusztus 22-én (Fotó: MTI/EPA/Amerikai központi parancsnokság/Donald R. Allen)