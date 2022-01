Óvatosabb az uniós állampolgárok hozzáállása a migrációhoz

Hozzátette: a felmérést hatodik alkalommal végezte el az alapítvány, így az is látható, hogy évről évre egyre többen vannak, akik szerint a többség gazdasági bevándorló.

A múlt évet összegezve azt mondta: az olaszországi érkezések „felfutottak”, november végéig több mint 66 ezren érkeztek azon az útvonalon, a nyugat-balkáni határsértések száma is magasabb volt – november végéig 55 ezret regisztráltak – az előző évekhez képest, a fehérorosz geopolitikai nyomás részeként pedig megnyílt a keleti határ is, ami a továbbiakban is komoly kihívást jelent majd.

Janik Szabolcs azt mondta, idén sem vár javulást, többek között az afrikai térségben dúló fegyveres konfliktusok és a koronavírus-járvány nyomán tovább romló gazdasági helyzet miatt.

Borítókép: Európába igyekvő, újonnan érkező illegális bevándorlók a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canaria szigetén fekvő Mogan kikötőjében 2021. december 16-án. A 69 migráns csónakon érkezett, egy másik 35 fős csoportot egy mentőhajó vette a fedélzetére és Arguineguínbe szállította. (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ángel Medina G.)