Ankara több mint százezer szíriait toloncolt vissza hazájába

Törökország 2019 és 2021 között több mint 150 ezer szíriai menekültet toloncolt vissza a polgárháború sújtotta arab országba – jelentette a londoni székhelyű Middle East Monitor című hírportál pénteken, a szíriaiakat érő jogsértéseket dokumentáló Syrians for Truth and Justice (STJ) nevű szervezetre hivatkozva. A szervezet azzal vádolja Ankarát, hogy a kitoloncolásokat önkéntes hazatérésnek állította be, ám az aktivisták által összeállított jelentésben több konkrét – de az ügy természeténél fogva nem nevesített – tanúvallomást is közölnek, amelyekben az emberek elmondták, nem akartak visszatérni Szíriába.

A szervezet úgy tudja, hogy a török hatóságok mintegy 155 ezer szíriai tartózkodási engedélyét vonták vissza, valamint befagyasztották a bankszámláikat is.

Emellett több, Törökországban élő szíriait őrizetbe vettek, és csak akkor engedték el őket, ha vallomást írtak alá arról, hogy saját akaratukból térnek vissza hazájukba. Az STJ szerint többeket a határon átadtak a Törökország által támogatott Szíriai Nemzeti Hadseregnek, amely fogságba ejtette őket, és az elengedésükért váltságdíjat kért a családtagjaiktól. Másokat az arab ország dzsihadisták ellenőrizte területére küldtek vissza, köztük olyanokat is, akik korábban éppen az iszlamista terror elől menekültek Törökországba – teszik hozzá a jelentésben. Eszerint a két ország közötti három fő határátkelő egyikén, Báb esz-Szeleménél a vizsgált időszakban havonta mintegy 400 embert deportáltak török oldalról, az itt szolgálatot teljesítők egyike pedig elmondta a szervezetnek, hogy az emberek többségét erőszakkal toloncolták át. Törökország londoni nagykövetsége nem kívánta kommentálni a jelentést.

Borítókép: Szíriai férfiak Isztambulban (Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)