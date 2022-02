Lapozó: Magyar példa ösztönözte az új családtámogatási politikát Thaiföldön

Olaszországban a koronavírus-járvány második évfordulójára emlékeznek

Elismeréssel és hálával szólt az orvosok és egészségügyi dolgozók önfeláldozó szolgálatáról a világjárvány második évfordulóján Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök. Két év telt el azóta, hogy Codognóban azonosították az első Covid–19-vírussal fertőzött beteget Olaszországban. – Az egészségügyet felkészületlenül érte az új helyzet, az orvosoknak egy igen veszélyes és ismeretlen ellenséggel kellett megküzdeniük hosszú hónapokon keresztül. Szakmai felkészültségüknek és bátor áldozatvállalásuknak köszönhető, hogy sokak életét mentették meg – mondta Mattarella. Az államfő hálával emlékezett vissza azokra az egészségügyi dolgozókra és orvosokra is, akik életüket veszítették a járványban. Olaszországban várhatóan március 31-ig tart az egészségügyi vészhelyzet.

Forrás: Agi.it

Radikális iszlamizmus gyanúja miatt indult vizsgálat az Air France egyik pilótája ellen

A Párizstól keletre fekvő város, Montreuil bírósága február 21-én eljárást indított az Air France légitársaság egyik pilótája ellen. A pilótát 2021. október 15-én függesztették fel állásából, majd megvonták tőle a párizsi repterek biztonsági zónáihoz való hozzáférését is. Ennek oka, hogy a gyanú szerint a pilóta a radikális iszlám előírásai szerint gyakorolja a vallását, ez pedig veszélyeztetheti az utasok és a reptéri dolgozók biztonságát. A vádak a francia titkosszolgálati jelentések, valamint a pilóta közvetlen környezetében dolgozók beszámolói alapján merültek fel. Ezek szerint a felfüggesztett pilóta szoros kapcsolatot ápolt egy korábbi munkatársával, akivel az algériai légitársaságnál, az Air Algérie-nél dolgozott korábban együtt, és a volt munkatársról – aki továbbra is az Air Algérie alkalmazottja – köztudott, hogy az iszlám legszigorúbb előírásai szerint gyakorolja vallását.

A vádak szerint a felfüggesztett pilóta az Air France járatok vezetése közben rendszeresen böjtölt, követte a ramadán előírásait, valamint a napi öt kötelező imádságot is percre pontosan megtartotta még repülés közben is. Egy idő után az Air France-nál dolgozó munkatársak már nem mertek vele egy járaton dolgozni. A vizsgált pilóta tagadja a radikalizmus vádjait vagy hogy böjtölt volna bármely útján, és elmondása szerint azt sem tudta, hogy munkatársai tartottak tőle. Ügyvédje, Eric Moutet úgy nyilatkozott: meggyőződése, hogy a férfi rágalomhadjárat áldozata lett, ami megsemmisíti a szakmai életét és jövőjét.

Forrás: Valeursactuelles.com

Magyar példa ösztönözte az új családtámogatási politikát Thaiföldön

Thaiföld egészségügyi miniszter-helyettese, Satit Pitutecha vasárnap egy thai napilapnak adott interjújában beszélt a kormány új intézkedésekről, amelyekkel növelni szeretné a gyermekvállalási kedvet az országban. A több elemből álló, és számos területet érintő intézkedéscsomag egyik pillére az lesz, hogy közismert emberek, influenszerek segítik majd a thai kormányt abban, hogy a gyermekvállalás és a többgyermekes családmodell követendő példaként álljon a fiatalok előtt. A gyermekvállalási kedvet gazdasági intézkedésekkel is ösztönzik, hogy ezzel is próbálják eltörölni egy korábbi kampány a hatását, amelyet az 1970-es években indított útjára az akkori kormány, és amely azzal az üzenettel szorította vissza – sikerrel – a születéseket, hogy „több gyerek, nagyobb szegénység”. Míg az 1970-es évek előtt a thai fiatalok öt gyermeket is vállaltak, ma már csak átlagosan 1,5 gyermek születik a családokban. Az új családtámogatási politika része lesz a várandós anyák terhesgondozásának fejlesztése, a különböző gyermekgondozási díjak, a családi pótlékok növelése és a szülési szabadság kiterjesztése. Az új thai családtámogatási politikát összefoglaló cikk egyben megemlíti a magyar és a lengyel példát is, amely – ellentétben a bevándorlást ösztönző nyugat-európai példával – a gyermekvállalási kedv ösztönzésével és támogatásával állítaná meg a népességfogyást.

Forrás: Rt.com

Borítókép: Satit Pitutecha, Thaiföld egészségügyi miniszter-helyettese (Fotó: Flickr)