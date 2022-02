Lapozó: Svédország nem fogadná be az ukrán menekülteket

Spanyolország és Marokkó összefogna az illegális migráció megszüntetéséért

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Rabat külügyminiszterével tárgyalt pénteken. A megbeszélés fontos lépés volt, ugyanis a két ország között komoly diplomáciai botrány robbant ki májusban. Sánchez és Naser Burita Brüsszelben találkozott, ahol részt vettek az EU–Afrika-csúcstalálkozón, amin jelen volt a konfliktust okozó Brahim Gali is, a nyugat-szaharai országok függetlenségéért küzdő Polisario Front mozgalom vezetője. Spanyolország korábban orvosi ellátást biztosított Galinak, ezzel pedig maga ellen fordította Rabatot. Sánchez megállapodott a marokkói külügyminiszterrel, hogy a történtek ellenére előre kell mozdítani Spanyolország és Marokkó stratégiai kapcsolatát. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy országa elkötelezett a legális migráció mellett, méghozzá olyan közös kezdeményezések kidolgozásával, amilyenekben Spanyolország már több észak-afrikai országgal is megegyezett. Kiemelte:

kormányának célja, hogy véget vessen az illegális bevándorlásnak és felszámolja az embercsempészettel foglalkozó maffiákat, valamint elősegítse a biztonságos, rendezett és szabályos migrációt, amelyhez a marokkói állam közreműködését kéri.

Forrás: elfarodeceuta.es

Muszlim fejkendős nővel reklámozták a nők hónapját Franciaországban

Csak néhány óráig volt látható az az óriásplakát a nyugat-franciaországi Nantes városában, amellyel a város szocialista vezetése a nők hónapját akarta megünnepelni. A kültéri poszter egy muszlim fejkendős nőt ábrázolt a „A nők hónapja, a nantes-i nők arca” mottóval.

A plakát megjelenése után azonnal elárasztották a közösségi médiát a Köztársaságiak párt politikusainak kommentjei. Laurence Garnier, nantes-i képviselő például így fogalmazott:

Nantes vezetése először kiállít egy fejkendős nőt ábrázoló képet, majd még nagyobb hibát követ el: eltávolítja a plakátot. A muszlim fejkendő támogatása politikai hiba, szekularizmus elleni támadás. A közpénz egyetlen fillérje sem szolgálhatja az iszlamizálódást, a kommunitarizmust”

– írta a képviselő.

Nantes városának szocialista alpolgármestere, Bassem Asseh közleményében jelezte, hogy a plakát kiragasztása technikai hibából történt.

Források: valeursactuelles.com, twitter.com, twitter.com

Börtönbe kerülhetnek az állatkínzók Spanyolországban

A miniszterek tanácsa pénteken elfogadta az új állatvédelmi törvény tervezetét. Ione Belarra, a szociális jogok minisztere elmondta: „ez a törvény emberibbé tesz bennünket, ráadásul nagyon fontos előrelépést jelent az állatvédelemben”. A tervezetet több hónapos kormányon belüli vita után fogadták el. Belarra többek között a mezőgazdasági minisztert vádolta azzal, hogy megbénította a törvény életbe lépését, mert engedett a vadászati ágazat nyomásának. A tanács azonban jóváhagyta végül a büntető törvénykönyv módosítását is, amivel szigorúbb büntetéssel sújtják az állatkínzókat. A halált okozó bántalmazást akár 24 hónapig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatják.

Aki úgy bánt egy állatot, hogy az állatorvosi ellátásra szorul, azt pedig akár 18 hónapra is bezárhatják.

Bevezetnek egy szankcionálási rendszert is, amelyben három különböző típusú bűncselekményt különböztetnek meg – a könnyű, súlyos és nagyon súlyos fokozatokat –, amelyek közül a legnagyobb összegű büntetés elérheti akár a 600 ezer eurót (több mint 200 millió forint) is. Továbbá tilos lesz a kisállatokat boltokban értékesíteni. Az ilyen típusú üzletekben csak halakat árulhatnak majd.

Forrás: elmundo.es

Svédország nem fogadná be az ukrán menekülteket

Svédország – amely hosszú ideje humanitárius nagyhatalomnak mondja magát, és korlátlanul fogadja be az afrikai és közel-keleti migránsokat – nem kér az esetleges ukrajnai menekülthullámból. Svédország az Ukrajnából érkező tömeges migrációra készül a feszült orosz–ukrán helyzet miatt. Lengyelországban például háromezer amerikai katona állomásozik, akik a menekültek befogadását is segítik majd. A nemzetközi emberjogi szervezet, az Amnesty International is figyelmeztet: ha kitör a háború, humanitárius katasztrófára lehet számítani.

A háborús fenyegetés miatt összehívott brüsszeli EU-s találkozó után a baloldali, szociáldemokrata svéd miniszterelnök arról beszélt a Dagens Nyheternek, hogy Svédország nem lesz befogadóország. Magdalena Andersson miniszterelnök kiemelte, a felelősség most más országokon van.

Nem térhetünk vissza a 2015-ös helyzethez. Más országoknak is felelősséget kell vállalniuk az EU-ba érkező menekültekért.

A lap kiemelte, hogy Magyarország nem vett részt a találkozón. Orbán Viktor miniszterelnök azért maradt távol a megbeszéléstől, mivel Jair Bolsonaro brazil elnökkel találkozott Budapesten, amelynek időpontját már korábban kitűzték, mint a brüsszeli találkozóét.

Források: Dagens Nyheter, Samnytt

Borítókép: Magdalena Andersson baloldali svéd miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA)