Szoros együttműködés Brazília és Magyarország között

Ma olyan történt, ami korábban sosem: először jött el Magyarországra Brazília elnöke

– kezdte Orbán Viktor miniszterelnök Jair Bolsonaro brazil elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóját a karmelita kolostorban.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a két ország egy állásponton van a migráció kérdésében.

− Mi a józanok koalícióját alkotjuk, szemben azokkal a nagy nemzetközi szervezetekkel, akik a migrációra áldásként tekintenek – hangoztatta a magyar miniszterelnök. Mint mondta: megegyeztek egy, a nemzetközi színtéren működő korai figyelmeztető rendszer létrehozásában. Ennek funkciója az olyan kezdeményezések észrevétele, megszűrése és megakadályozása lesz, melyek során a két állam érdekeivel ellentétes, migrációval összefüggő ajánlások kapnak teret. Orbán Viktor szólt arról is: a két ország szerint abszurd, hogy napjainkban a kereszténység a világ leginkább üldözött vallása, és „a keresztény gyökerekből kisarjadt civilizáció, elsősorban az európai civilizáció nagyon keveset tesz annak érdekében”, hogy megvédhessék azokat, akiket a hitük miatt üldöznek.

Hozzátette: megállapodást írtak alá a kereszténységük miatt Afrikában ellehetetlenített közösségek megsegítésére.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Brazíliának és Magyarországnak hasonlóan gondolkodnak a családokat érő támadások tekintetében is. Ugyanis – mint mondta – a magyar alkotmány világosan fogalmaz: „az apa férfi, az anya nő; egy férfi, egy nő alkot egy családot, és mi mindent meg fogunk tenni minden színtéren, hogy ez a megközelítés ne relativizálódjon.”

Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy Brazília a világ 12. legnagyobb gazdasága, ezért Magyarországnak egyértelmű érdeke, hogy szoros együttműködés kösse össze a dél-amerikai országgal. A miniszterelnök részletezte, hogy Brazília részt vesz a magyar haderőfejlesztési programban, ehhez már most is két sugárhajtású katonai szállító repülőgéppel járult hozzá, ezenfelül pedig

a két ország megállapodott a hadipari együttműködés kiszélesítéséről is.

A magyar kormányfő hozzátette: az Európai Uniónak van kilenc stratégiai partnere, az egyik Brazília, emellett az ország a NATO katonai együttműködési partnere is. Orbán Viktor megköszönte a brazil elnöknek, hogy erőfeszítéseket tett az elmúlt napokban, hogy Európának ebben a részében fönnmaradjon a béke.

Jair Bolsonaro brazil elnök országa „kis nagytestvérének” nevezte Magyarországot, tekintettel a területi különbségekre, valamint arra, hogy partnere milyen eredményeket ért el a közös érdekek képviseletében. Ezek közé sorolta az Isten, a haza, a család és a szabadság kérdését. Az elnök hasznosnak ítélte a tárgyalást, amelyen az együttműködési nyilatkozatok mellett az orosz–ukrán konfliktus is szóba került.

A moszkvai látogatásáról Magyarországra érkező Jair Bolsonaro hangsúlyozta, hogy a háború senkinek sem érdeke, azon mindenki csak veszíthet.

A sajtótájékoztatón továbbá kiderült, hogy a két ország miniszterei három megállapodást írtak alá védelmi, humanitárius, vízgazdálkodás területén.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Jair Bolsonaro brazil államfő (b) és Orbán Viktor kormányfő kezet fog, miután sajtónyilatkozatot tettek tárgyalásuk után a karmelita kolostorban 2022. február 17-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher