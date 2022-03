Dmitro Kuleba: Ukrajna soha nem lesz hajlandó megadni magát

Nem történt előrelépés a tűzszünet ügyében az orosz és az ukrán külügyminiszter csütörtöki törökországi megbeszélésén – közölte újságírókkal Dmitro Kuleba ukrán tárcavezető. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a tanácskozást követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szerinte az egész világot manipulálják az orosz hadsereg által elkövetett rémtettekről szóló hamis hírekkel.

– Felvetettük a tűzszünet kérdését, de ebben semmiféle előrelépést nem értünk el – mondta Kuleba, hozzátéve, hogy orosz kollégája, Szergej Lavrov jelezte:

Oroszország mindaddig folytatni fogja a támadásokat, amíg az ukrán fél meg nem adja magát.

– Ukrajna soha nem lesz hajlandó megadni magát – jelentette ki Kuleba.

Az ukrán külügyminiszter elmondta azt is, hogy a mariupoli humanitárius folyosókról, illetve egy 24 órás tűzszünetről sem sikerült megállapodniuk, mert Kuleba szerint úgy látszik, ezekben a kérdésekben valaki más dönt Oroszországban. Kuleba hozzátette, az országon belül Mariupolban a legrosszabb a helyzet, hiszen a lakosokat – akik áram és víz nélkül maradtak a dermesztő hidegben – több napja nem tudják kimenekíteni.

Kuleba mindazonáltal úgy fogalmazott, reménykedik abban, hogy folytatni tudják majd a tárgyalásokat Lavrovval.

Az orosz külügyminiszter újságíróknak elmondta: Oroszország előadta javaslatait az ukrán félnek, és azokra most választ vár. Moszkva azt akarja elérni, hogy Ukrajna barátságos, demilitarizált, semleges státusú állam legyen – mondta. Lavrov szerint Oroszország „hadművelete” terv szerint halad, viszont a Nyugat hozzáállása a konfliktushoz még hosszú évekre nagyon veszélyes helyzetet teremthet a térségben. Hozzátette, hogy azoknak az országoknak, amelyek fegyvereket és harcosokat juttatnak el Ukrajnába, fel kell mérniük, hogy tetteik milyen veszélyeket rejtenek magukban.

A sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy szerinte hamisak azok az állítások, amelyek szerint az orosz hadsereg szerdán egy szülészetnek otthont adó létesítményre mért volna csapásokat Mariupolban. A szóban forgó épületben Lavrov szerint már régóta nem voltak egészségügyi dolgozók, sem szülőanyák és gyerekek, hanem valójában az azoviak néven ismert ukrán ultranacionalista zászlóalj fegyvereseinek táborhelye volt. – Minderről Oroszország hétfőn az ENSZ-nek is tájékoztatást küldött – tette hozzá. Ukrán tisztségviselők ugyanakkor arról számoltak be, hogy a gyermekotthont ért támadásban hárman életüket vesztettek, köztük egy gyermek is, továbbá tizenheten megsérültek, gyermekeket és terhes nőket is beleértve.

Egy esetleges atomháború lehetőségére vonatkozó újságírói kérdésre Lavrov azt válaszolta, nem hiszi, hogy nukleáris háborúhoz vezethetne a jelenlegi konfliktus.

A diplomáciai egyeztetések helyszínének az orosz külügyminiszter továbbra is Belaruszt javasolta, ahol az ukrán és az orosz delegációk már több alkalommal találkoztak. Lavrov szerint a valódi, a fő diplomáciai egyeztetés Belaruszban zajlik, és ezt Oroszország nem akarja kiváltani a törökországi tanácskozással.

– A mai megbeszélés azt mutatta meg, hogy nincs alternatívája a Belaruszban folytatott tárgyalásoknak – fogalmazott Lavrov, megjegyezve, hogy Ukrajna a jelek szerint csak a találkozás kedvéért akar találkozókat tartani.

Az orosz külügyminiszter azt is elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem utasítana el találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, hogy megvitassanak bizonyos „konkrét kérdéseket”. A két külügyminiszter nagyjából másfél órán keresztül tárgyalt egy szállodában az antalyai diplomáciai fórumon.

Oroszország két héttel ezelőtt, február 24-én indított támadást Ukrajna ellen, aminek következtében eddig már több mint 2,3 millióan menekültek el onnan – az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint a második világháború óta ez az eddigi leggyorsabban eszkalálódó menekültválság.

Bortókép: Dmitro Kuleba ukrán és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megbeszélést folytat Antalyában 2022. március 10-én (Fotó: MTI/EPA/Török külügyminisztérium sajtóosztálya/Cem Özdel)