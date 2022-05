Európa a háború árnyékában: elszabadult az infláció, egekben a rezsiárak

Az emberek a bőrükön érzik a drágulást

Az infláció mértéke régi rekordokat döntött meg szerte Európában. Ausztriában az áprilisi pénzromlás elérte a 7,2 százalékot. Ez a legmagasabb inflációs mutató 1981 ősze óta az osztrákoknál. A drágulásokat az emberek a bőrükön is megérzik. Egy akkor végzett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 92 százaléka úgy vélte, jelentősen nőtt az alapvető élelmiszerek ára.

Ennek hatására pedig az emberek harminc százaléka azt tervezi, hogy megváltoztatja a vásárlói szokásait. 75 százaléknak nagyon fontos, hogy csakis akciós árut vásároljon, míg 59 százalék gondolja úgy, hogy ezentúl a jól megszokott márka helyett egy olcsóbb alternatívát keres.

Spanyolországban 1985 óta nem volt olyan súlyos az infláció, mint most. A spanyol kormány március végén kénytelen volt lazítani a kukoricaimport feltételein, miután a takarmánynak szánt kukorica harminc százalékát Ukrajnából importálta, így a készlet a háború miatt kimerülőben van. Az ételek és a takarmánynövények mellett megnőtt a gáz és a villany ára is.

Horvátországban az áprilisi infláció 9,4 százalék volt. Az Állami Statisztikai Intézet szerint ez a legmagasabb pénzromlás az ország függetlenedése óta. A mostani adatok abszolút rekordnak számítanak az Adria-parti országban. A horvátoknál eddig a 2008. júliusi 8,4 százalékos pénzromlás volt a csúcstartó. Ezt sikerült megdönteni most.

Április 6-án tartottak Görögországban országos sztrájkot az infláció miatt, amelyen a lakosság szerint az sem segített érdemben, hogy a kormány szeptember óta körülbelül 3,7 milliárd euró támogatással igyekezett enyhíteni az energiaár-emelkedés okozta terheket.

Az unión kívül, a briteknél sem jobb a helyzet. Május 21-i számában azt írt a The Economist hetilap, hogy az Egyesült Királyság éves inflációjának mértéke 9 százalékra növekedett áprilisban, mely 40 éve az egyik legnagyobb emelkedésnek számít. Ezzel a szigetországban található a legmagasabb infláció a G7-országok között. Andrew Barley, a Bank of England elnöke úgy nyilatkozott, az „apokaliptikus” mértékben növekedő élelmiszerárak okolhatóak az infláció külső tényezőiként, ugyanakkor a The Economist megjegyzi, elsősorban mégis a megnövekedett energiaárak felelősek a brit infláció megugrásáért.

Egekben a rezsiárak

Hollandiában április folyamán az áram és a földgáz árának emelkedéséből adódóan 86 százalékkal nőttek a rezsiköltségek. Észtországban május közepén nagyjából 60 százalékos volt a rezsiköltségek növekedése, amiben a földgáz árának a triplázódása mellett a lakbérek 34 százalékos emelkedése is közrejátszott. Lettországban közel öt és félszeresére emelkedett május közepére a háztartási földgáz ára egy év leforgása alatt alatt, az áramért pedig majdnem négyszer annyit kellett fizetni idén áprilisban, mint egy évvel korábban. Ezzel párhuzamosan a lakbérek 32 százalékkal nőttek. Mindez ahhoz vezetett, hogy az átlagos rezsiköltségek 335 százalékkal nőttek Lettországban az ottani hivatalos adatok szerint. Litvániában a korábbi ötszörösére hízó gázár az átlagos rezsiköltségek 38 százalékos növekedésében csapódott le május közepén.

Romániában átlagban 65 százalékkal emelkedtek a háztartási rezsiárak május közepén. Az áram 60 százalékkal drágult, a földgáz esetében viszont – szolgáltatótól függően – akár 300 százalékos is lehetett a drágulás mértéke.

Az emelkedő energiaárak tehát komoly fejtörést okoznak a legtöbb európai országban. Alexander Handschuh, a Német Városok és Önkormányzatok Szövetségének képviselője szerint a közvilágítás időtartamának csökkentése az egyik ötlet a lehetséges intézkedések közül, amelyeket a városok május közepén fontolgattak. Sok városnak és településnek azonban nincs más lehetősége, mint a közvilágítás további csökkentése – derült ki a DPA német hírügynökség készített felméréséből. A keleti országrészben lévő Weimarban azt tervezik, hogy június elsejétől fél órával később kapcsolják be és fél órával korábban kapcsolják le az utcai lámpákat. Ezzel párhuzamosan a nyugati Mainz város tisztségviselői a gyalog- és kerékpárutak közvilágításának további csökkentését tervezik, miután egyes területeken 50 százalékkal csökkentették a közvilágítást. Darmstadt városában a közvilágítás az érzékelőtechnológiának köszönhetően akkor sötétedik és világosodik, amikor az utakat éppen használják. A városok villamosenergia-költségeinek akár a felét is a közvilágításra költik – közölte nemrégiben Hessen tartomány gazdasági minisztériuma. Mindennek az oka az, hogy a februárban kitört ukrajnai háború óta fokozatosan emelkednek Németországban az energiaárak.

A hűtést és a fűtést is korlátozza az olasz kormány

Olaszországban március végén tüntettek százezrek, mert az ország leggazdagabb régiójában, Veneto tartományban is kétszázezer család képtelen kiegyenlíteni a rezsiszámlákat. A kormány húszmilliárd euróval támogatja az alacsony bevételű családok megemelkedett rezsiköltségeit, valamint részletfizetési lehetőséget is biztosít, de ez is kevés ahhoz, hogy a járvány hatásai által is sújtott családok és kisvállalkozások egy része kezelni tudja az áremelkedést.

Az olaszországi iskolákban és más középületekben májustól tilos 25 Celsius-fok alatti hőmérsékletre állítani a légkondicionálókat. Mario Draghi miniszterelnök ironikus módon a légkondicionálást olyan példának nevezte, amit az olaszoknak esetleg fel kell áldozniuk az ukrajnai békéért cserébe. Sőt a középületek belső hőmérséklete télen nem haladhatja meg a 19 fokot. A korlátozás március 31-ig lesz érvényben, igaz, az egyelőre nem világos, hogy miként fogják ellenőrizni a fogyasztást. A szabályokat megszegőket 500–3000 euró pénzbírsággal sújthatják majd. Az intézkedés nem vonatkozik a kórházakra, de idővel magánlakásokra is kiterjeszthető lesz.

A spanyol kormány a pénzromlás üteme miatt kénytelen befagyasztani a villamos energia árát. Erre szükség is van, mivel ezrek tüntettek országszerte a brutális áremelkedések ellen. Több spanyol szervezet hívott össze tiltakozó akciót március közepén az árak visszaszorítása, a foglalkoztatás védelme és az életkörülmények romlásának megállítása érdekében. A szervezők követelték a kormánytól és az Európai Uniótól, hogy lépjenek fel az őrült áremelkedés megfékezéséért és alakítsák át a villamosenergia-árazási rendszert úgy, hogy a háztartások és vállalkozások a valós fogyasztásuk szerint fizessenek.