Németországban elhalasztanak egyes műtéteket a nyári Covid-hullám miatt

Németországban elhalasztanak bizonyos nem létfontosságú műtéteket a gyorsan növekvő koronavírus-esetszámok miatt, idén nyáron ugyanis kétszer annyi koronavírus-fertőzöttet ápolnak az intenzív osztályokon, mint tavaly – számolt be a ZDF német közszolgálati csatornának Gernot Marx, a német intenzív- és sürgősségi ellátásban dolgozó orvosok egyesületének (DIVI) vezetője hétfőn Berlinben. Amellett, hogy bizonyos műtéteket elhalasztanak, Gernot Marx elmondta, hogy módosítaniuk kell a kórházi dolgozók beosztását is úgy, hogy kevesebb szabadnapot tudnak kiadni, és lesz, akinek három egymást követő hétvégén is dolgoznia kell majd.

Nem nevezném drámainak a helyzetet, de érezhető feszültség, ami szokatlan ilyenkor nyáron, amikor általában nyugodtabbak a napjaink

– magyarázta Marx.

Az orvosi egyesület vezetője emellett hangsúlyozta, hogy a németországi intenzív osztályok 55 százaléka már nem a megszokott rendben működik, és jelenleg kétezerrel kevesebb szabad ágy áll rendelkezésre, mint tavaly ilyenkor.

Christian Karagiannidis, a német kormány koronavírus-tanácsadója és a DIVI tudományos szakértője szerint a helyzet nem égető, de nagyon feszült. Hozzátette, soha nem látott még olyat, hogy ennyi egészségügyi dolgozó esett volna ki a munkából a koronavírus miatt.

Borítókép: A németországi intenzív osztályok 55 százaléka már nem a megszokott rendben működik. (Fotó: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild)