Hivatalosan is királlyá kiáltották ki III. Károlyt

Hivatalosan is királlyá kiáltották ki II. Erzsébet elsőszülött fiát, Károlyt – számolt be róla a BBC brit közszolgálati média.

III. Károly már édesanyja halálának pillanatától kezdve az Egyesült Királyság új uralkodója, ám a trónutódlási tanács hivatalosan is kinevezte az új királyt.

Ezt az eseményt már az uralkodó elhunytának másnapján meg szokták tartani, mivel azonban a királynő halálát csütörtökön este jelentették be, a protokolláris történéseket mind egy nappal későbbre halasztották. Ez alapján az új uralkodó, III. Károly nem a tragikus esemény napján, hanem pénteken intézett televíziós beszédet a nemzethez.

A szombati Szent Jakab-palotában megtartott ceremónián kétszáz magas rangú miniszter jelent meg. A résztvevők között volt több korábbi brit kormányfő is, például Boris Johnson, Theresa May és David Cameron, illetve tizennégy olyan miniszter is, akik a nemzetközösségi királyságokból érkeztek – vagyis a Nemzetközösség azon országaiból, amelyek uralkodója a brit király. Az ünnepélyes eseményen jelen volt továbbá III. Károly felesége, Camilla királyné, és az uralkodó fia, Vilmos herceg, az új trónörökös is.

A szertartás első felében a királynőt elhunytnak nyilvánították, és kikiáltották az új uralkodót.

Károly Fülöp Artúr György herceg így hivatalosan is III. Károly király.

Az egész világ együtt érez velem a mindannyiunkat ért pótolhatatlan veszteség miatt. Édesanyám az élethosszig tartó szeretet és az önzetlen szolgálat példáját adta családjának, a királyságnak és a Nemzetközösségnek

– emlékezett meg az elhunyt királynőről III. Károly a ceremónián.

Tudatában vagyok ennek a nagyszerű örökségnek, valamint az uralkodással járó kötelességeknek és a súlyos felelősségnek is, amelyet ezennel én viselek

– fogalmazott. III. Károly ezután arról beszélt, mennyire bátorítja őt szeretett felesége állandó támogatása. A király végül letette esküjét, amelyet a tanúk, többek között Vilmos herceg és Camilla királyné is aláírt.

A ceremónia második felében a trónutódlási tanács tagjai felsorakoztak, hogy üdvözöljék az új uralkodót, miközben a brit polgárokat is beengedték a palota udvarára, hogy élőben hallgathassák meg, ahogy kinyilvánítják új uralkodójukat.

A Szent Jakab-palota udvarán várakozó tömeg szeptember 10-én. Fotó: AFP/Richard Heathcote

A kiáltványt ugyanis a Szent-Jakab palota erkélyén is felolvasták, csakúgy mint Észak-Írországban, Skóciában és Walesben. Ezt követően felcsendült a nemzeti himnusz, a God Save the King (Isten óvja a királyt), majd fegyveres tisztelgésre került sor a Hyde Parkban és a Londoni Towerben. A zászlók pedig ismét teljes árbócra emelkedtek, és egy teljes napig úgy is maradnak.

III. Károly koronázási ceremóniájáig ugyanakkor még több hónapot várni kell. II. Erzsébetet 1953-ban, édesapja, VI. György halála után csupán tizenhat hónappal koronázták meg.

Borítókép: III. Károly brit király, Vilmos herceg és Camilla királyné a Szent Jakab-palotában 2022. szeptember 10-én (Fotó: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth