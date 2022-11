Mike Pence: A győzelem az győzelem

Donald Trumphoz fűződő viszonyát közeli munkakapcsolatként, egy „nagyon sikeres kapcsolatként” jellemezte, „különleges barátságként”, amely azonban „nyilvánvalóan nem végződött jól”.

Ahogy fogalmazott, „mindig hitt abban, hogy kötelességét teljesítette azon a tragikus napon”, az alapján cselekedett, amit az alkotmány és az ország törvényei diktáltak.

A 2021. január 6-i eseményekre utalva elmondta, hogy azt követően az elnökkel hosszan átbeszélték a történteket, s barátságosan váltak el, annak ellenére is, hogy nem értettek egyet. A barátságos elválást pontosan az a szorosra forrt munkakapcsolat tette lehetővé, amely négy év alatt kialakult közöttük, és arra a négy évre mindig nagyon büszke lesz – tette hozzá.

A Donald Trumppal folytatott együttműködés kapcsán azt is elmondta, hogy az egyet nem értés pontjait bizalmasan kezelte, megtartotta magának, és szerinte ez teremtette meg a bizalmat, az említett különleges barátságot közöttük, illetve pontosan ez tette nehézzé, ami a végén történt.

A saját politikai jövőjére vonatkozó kérdésre Mike Pence azt válaszolta, hogy fontolgatja, elindul-e újra közhivatali jelöltségért - ami csak egyetlen hivatal, az elnökjelöltség lehet -, de hozzátette, hogy erről a feleségével közösen hoznak döntést.

Mike Pence életrajzi könyve - So Help Me God (Segíts meg, Istenem!) címmel - a napokban jelenik meg az Egyesült Államokban.

Borítókép: Mike Pence volt amerikai alelnök beszédet mond a Heritage Foundation konzervatív alapítvány egyik rendezvényen Washingtonban 2022. október 19-én (Fotó: MTI/AP/J. Scott Applewhite)