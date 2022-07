Trump: Joe Biden térdre kényszerítette az országot

Újraindulásának lehetőségét is nyitva hagyta a következő amerikai elnökválasztáson egy helyi idő szerint keddi beszédében Donald Trump, aki az előző, 2020-as választáson alulmaradt a jelenlegi elnökkel, Joe Bidennel szemben. Trump Washingtonban, az America First Policy Institute nevű republikánus elemzőközpontban mondott beszédet, amelynek központi eleme egy akcióterv volt „a republikánus elnök részére, aki 2024-ben visszaszerzi a Fehér Házat”. A volt elnök ugyanakkor nem mondta ki, hogy újra kíván indulni, csupán feltételesen beszélt róla.

Hangsúlyozta, hogy második jelöltségekor jóval több szavazatot szerzett, mint első alkalommal, amikor megnyerte a választást, „és lehet, hogy meg kell tennünk harmadszor is”. Hozzátette, hogy hívei hamarosan további részleteket tudhatnak meg erről.

Mindazonáltal azt jelezte előre, hogy a következő választásokon a republikánusok az elnöki poszt mellett megszerzik a többséget a kongresszus mindkét házában.

A 76 éves Trump először járt hivatalos programon Washingtonban azóta, hogy tavaly távozott fehér házi megbízatásából. Most ismét utalt arra az álláspontjára, hogy az előző elnökválasztás nem tisztességes módon dőlt el, és bírálta a kongresszus választás utáni ostromát vizsgáló bizottságot is, amely szerinte meg akarja akadályozni, hogy republikánus esélyesként folytassa munkáját.

Élesen bírálta utódját, Joe Bident is, akiről azt mondta, „térdre kényszerítette” az országot.

Azt vetette egyebek mellett Biden szemére, hogy számos hibát követett el, és nem teljesít jól olyan területeken, mint az illegális bevándorlás és a bűnözés elleni harc. A koronavírusos fertőzés miatt karanténban lévő Biden a Twitter internetes közösségi oldalon reagált a beszédre, és egyebek között azt írta: „aki lázadáspárti, az nem lehet sem rendőrségpárti, sem demokráciapárti, sem Amerika-párti”.

Trumppal nagyjából egy időben szólalt fel volt alelnöke, Mike Pence is egy másik washingtoni rendezvényen. Ő azt hangoztatta, hogy ha a következő választáson a republikánusok győzni akarnak, előre kell nézniük, „többet kell tenniük a panaszkodásnál és a kritizálásnál, egységbe kell zárkózniuk egy bátor, derűlátó program körül”.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök az America First Policy Intézet America First Agenda Summit című rendezvényén Washingtonban 2022. július 26-án. Trump most először szerepelt a nyilvánosság előtt az amerikai fővárosban azóta, hogy távozott hivatalából (Forrás: MTI/EPA/Shawn Thew)