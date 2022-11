Lapozó: Egyre több belga diák kényszerül munkavállalásra

Egyre súlyosabb gond a mélyszegénység Olaszországban

Egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe és egyre több kiskorú él mélyszegénységben Olaszországban. A „Save The Children” nevű szervezet a serdülőkorú fiatalok testi és pszichés állapotáról készített tanulmánya megdöbbentő eredményeket mutatott ki: másfél millió gyermek él ma Itáliában mélyszegénységben. Ez a kiskorúak 14,2 százalékát teszi ki. A tanulmány szerint a súlyos anyagi egyenlőtlenségek a gyermekek egészségére is negatív hatással vannak. Az alapvető élelmiszerhiány minden huszadik gyermeket érint, sokak számára kizárólag az iskolai étkezés jelenti a napi meleg és tápláló ételhez jutás lehetőségét. A helyzetet az is nehezíti, hogy a pandémia éveiben az olasz kormány a nemzeti összetermék csupán 6,4 százalékát fordította az egészségügy fejlesztésére, így a családok egyre több orvosi vizsgálatot kénytelenek saját zsebükből kifizetni. A nehéz anyagi helyzetben lévő családok egészségügyi kiadása havi 50 euró körül mozog. A tanulmány arra is rámutat, hogy drámaian megemelkedett a kiskorúak körében a pszichés zavarok előfordulása a pandémia időszakában. A 2020 és 2021 közötti időszakban kilenc tartományban 39,5 százalékkal emelkedett meg a pszichés gondokkal küzdő kiskorúak száma.

Forrás: Agi.it

A svéd kormány újraindítana két atomreaktort, a létesítményvezető szerint ez lehetetlen

Az energiaellátás biztonságának növelése érdekében a svéd kormánypártok, illetve a koalícióval szövetséges Svéd Demokraták az atomenergia bővítésén dolgoznak. A pártok közötti megállapodás értelmében a pártok megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a néhány éve, az előző kormányzat alatt leállított Ringhals 1 és 2 reaktorokat újraindítsák. A létesítmény vezérigazgatója nem tartja reálisnak a reaktorok életre keltését. Björn Linde ezt a svéd közmédiának azzal indokolta, hogy tavaly tavasszal a nukleáris fűtőanyagot kiszállították a reaktorokból, most a turbinás létesítményből bontanak ki alkatrészeket, 2023 végére pedig a nagyobb leszerelést tervezik. Véleménye szerint teljesen lehetetlen az újraindítás. Az SVT csatorna kereste az energiaügyi minisztert, aki nem kommentálta a vezérigazgató vélekedését.

Forrás: SVT