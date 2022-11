Lapozó: A belgák egyharmada nem fizeti be téli energiaszámláit

Enyhítik a szexuális zaklatásért elítéltek büntetését Spanyolországban

A szélsőbaloldali egyenlőségi minisztérium vezetője, Irene Montero szerint a bíróságok félreértelmezik az általuk kidolgozott és októberben életbe lépett „csak az igen jelent igent” nevű törvényt. Az új jogszabályok célja eredetileg a szexuális szabadság átfogó garantálása lett volna, most azonban a büntetési tételek enyhítését vonja maga után. A bántalmazás és testi sértés bűncselekményének egységesítésével kiszélesítették a büntetések körét, ugyanakkor alacsonyabb minimumokat állapítottak meg. A törvény kimondja, hogy a szexuális aktus a másik fél beleegyezése nélkül testi sértésnek minősül, amelynek minimális büntetési tétele a törvény szerint négy év, szemben a büntető törvénykönyvben szereplő hattal. Az új előírások miatt a bíróságok elkezdték átfogóan felülvizsgálni a szexuális bűncselekmények elkövetőinek büntetését. A madridi tartományi bíróság már két férfi ítéletét mérsékelte a jogharmonizáció hiánya miatt. Mindketten kiskorúakat zaklattak szexuálisan, és jelenleg úgy tűnik, kevesebb időt kell börtönben tölteniük. Irene Montero felháborodott a történteken, és bírálta a büntetés csökkentését. Közölte, hogy a probléma nem az ő törvényükkel, hanem annak felületes és széles körű értelmezésével van. Az Igazságszolgáltatási Tanács már 2021 februárjában figyelmeztette a tárcát, hogy a törvény elfogadásával lefelé módosíthatják majd azokat a büntetéseket, amelyekben a korábbi szabályozásnak megfelelően maximális büntetést szabtak ki. Manuela Torres, a jogásznők szövetségének szakembere szintén azt mondta, hogy már korábban is azért kritizálták a törvényt, mert szövegezésével teret adtak a büntetés-csökkentéseknek. Hasonló aggályokat fogalmaztak meg többen a transztörvénnyel kapcsolatban is, melyet szintén a szélsőbaloldali tárca dolgozott ki és akar erőszakosan elfogadtatni a parlamenttel még idén decemberben. A transztörvény nemváltásra vonatkozó sarkalatos és kidolgozatlan előírásai szintén teret adhatnak a szexuális visszaéléseknek. A szocialista kormány emiatt kezdte el blokkolni a törvény útját a kongresszus felé és nyújtott be mellé számos módosító javaslatot november elején.

Forrás: rtve.es

A belgák egyharmada nem fizeti be téli energiaszámláit

A Kantar közvélemény-kutató intézet, a La Libre Belgique hírportál és az RTBF közszolgálati média megbízásából készített nagy mintájú, reprezentatív felmérést az energiaválság és a klímakatasztrófa témájában. A megkérdezett belgák egyharmada kijelentette, nem fizeti be a téli energiaszámláit, ha nem tapasztal a szövetségi vagy regionális kormányzat részéről hatékony segítséget a lakosság terheinek enyhítésére. Területi megoszlásban a francia ajkú régió lakosai mutatkoztak a legelszántabbnak. A vallonoknak ugyanis csaknem a fele, 43 százaléka fogja megtagadni a számlák kifizetését állami segítség hiányában. A fővárosi régió lakóinak 28 százaléka, a flamandoknak pedig 29 százaléka nyilatkozott ugyanígy. A francia ajkú belgák nagyarányú „lázadását” a belga média azzal magyarázza, hogy az energiaárak a vallon régióban a legmagasabbak. A csillagászati összegekbe kerülő energia azonban nem csak a lakosságot hozza nehéz helyzetbe. Októberben több belgiumi energiaszolgáltató vállalat jelentette be, hogy átmenetileg nem fogad új ügyfeleket a vallon és/vagy a fővárosi régióban. Döntésüket azzal indokolták, hogy a brüsszeli és vallon szabályozás szerint a szolgáltatóknak akkor is hosszú hónapokon át biztosítaniuk kell az energiát a fogyasztóknak, ha azok tartósan nem egyenlítik ki a számlákat.

Forrás: brusselstimes.com

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)