Lapozó: Magyarország támogatja, Törökország ellenzi a skandináv NATO-csatlakozást

A spanyol szélsőbaloldal több jogot követel a nem bináris és interszexuális embereknek

Bár az egyenlőségi minisztérium korábban is szorgalmazta, hogy a nem bináris és interszexuális személyek jogait törvény ismerje el, végül ezek a személyek jogairól nem szól a tavaly nyáron elfogadott transztörvény, amely elsősorban a kiskorúak nemi önrendelkezését szabályozza. A szocialisták mellett kormányzó Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) kilenc másik párttal együtt most arra akarja rávenni a kormányt, hogy a személyazonosító okmányokat és egyéb nyomtatványokat igazítsák a sokszínűség elvéhez. Módosító javaslatukban azt kérik, hogy a dokumentumokban szerepelhessenek olyan személyek adatai is, akik nem azonosítják magukat sem a férfi, sem a női nemmel (nem bináris személyek). Emellett kérik azt is, hogy a nemmel kapcsolatos információk megadása legyen mellőzhető az olyan emberek esetében, akiknek a biológiai neme nem egyértelmű (interszexuális emberek). Bár a transzneműek hormonális és sebészeti kezelésének ügyét eredetileg az autonóm régiókra bízták, a Podemos most azt is követeli, hogy az átállási folyamatokat fedezze a spanyol egészségügyi alapellátási rendszer. A Podemos javaslataira reagáltak a katalán és a baszk nacionalisták, valamint más szélsőbaloldali kis pártok is. A szocialisták hétfőn jelentették be, hogy részükről 37 módosítást terjesztenek elő, melyek közül a legfontosabb, hogy végül minden 16 éven alulinak kötelezővé tennék a bírósági eljárást ahhoz, hogy nemet váltson. Ezen az eredeti szöveg szerint csak a 12–14 éves korosztálynak kellene átesnie. A Podemos közölte, hogy semmiféle módosítást nem fogad el, ami korlátozza az LMBTQ-közösség jogait és követelik a kormánytól az ilyen típusú javaslatok visszavonását. A tavaly nyáron jóváhagyott transztörvényről várhatóan még idén szavazni fog a spanyol parlament.

Forrás: rtve.es

Súlyos következményei lennének, ha Irán segítséget nyújtana Oroszországnak

Ukrajna figyelmeztette Iránt: súlyos következményei lennének, ha Irán segítséget nyújtana Oroszországnak. Ezt Dmitro Kuleba külügyminiszter nyilatkozta egy sajtótájékoztatón, reagálva azokra az információkra, melyek szerint Irán november elején még több légvédelmi rakétát és harci drónt tervez átadni Oroszországnak. „A lehető legobjektívebbek voltunk, most az iráni oldal jön. Korábban már elmondtam és meg fogom ismételni, hogy ha bármely ország részt vesz az orosz agresszióban és polgáraink meggyilkolásában, akkor könyörtelenek leszünk válaszlépéseinkben” – jegyezte meg Ukrajna külügyminisztere. Kuleba szerint Irán számára bölcs döntés lenne megszakítani katonai együttműködését az Orosz Föderációval.

Forrás: ua.korrespondent.net