Lapozó: Párizs a Champs-Élysées karácsonyi kivilágításán is spórol

Újabb részletek derültek ki a finn–orosz határkerítés megépítéséről

A finn határőrség tájékoztatása szerint az orosz határra tervezett kerítés összesen kétszáz kilométert fed majd le a több mint 1300 kilométer hosszú keleti határból. A határzár nem egységes szakaszból áll majd, hanem a határőrség által célterületnek minősített részeken építik majd meg: a határátkelőhelyek környékén, vasúti létesítmények és vágányok mellett, valamint ott, ahol a határ könnyen megközelíthető. A kerítés három méter magas lesz, és körülbelül félméteres, Y alakú hengeres akadályokból is áll majd. A védelmet sötétben is működő kamerák, világítás és hangszórók is támogatni fogják. A létesítményt – ahol a körülmények engedik – a határtól 7,5 méterre helyezik majd el. A tavasz folyamán három kilométer hosszú tesztkerítés épül majd Pelkolán, illetve a Határ- és Tengerészeti Járőriskolában is felállítanak egy rövidebb szakaszt. A tényleges határkerítés kezdetben hetven kilométer hosszú lesz, és főként a határátkelők környékére építik majd meg. A leghosszabb szakaszokat Finnország délkeleti részén építik, ugyanis ott a legnagyobb a határforgalom. Az elképzelések szerint 2025-re, de legkésőbb 2026-ra a teljes kerítés kész lesz. A határőrség 380 millió euróra becsüli a projekt összköltségét. Jari Tolppanen, a határőrség dandártábornoka óriási beruházásnak minősítette a határkerítés megépítését egy sajtótájékoztatón, ugyanakkor hozzátette, hogy szükség van rá. – A megváltozott biztonságpolitikai helyzetben fontos, hogy Finnországnak független és hatékony határőrsége legyen – mondta a dandártábornok. Hozzátette, hogy szerinte Finnország felelősséggel tartozik a többi uniós országnak is azzal, hogy annak külső határát megvédje. Tolppanen elmondása szerint a határőrségnek továbbra is kötelessége lesz a menedékkérelmek befogadása, ugyanakkor hozzátette, a kormány dönthet úgy, hogy nemzetközi védelem iránti kérelmet csak meghatározott helyekre lehessen kérni.

Forrás: HBL