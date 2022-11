Lapozó: Szabotázsakció okozta az Északi Áramlat gázvezetékek robbanását

Belgium betiltja a homoszexuálisok átnevelését célzó terápiákat

Sarah Schlitz, a nemek közötti egyenlőségért, az esélyegyenlőségért és a sokszínűségért felelős belga államtitkár csütörtökön közleményben jelentette be, hogy a Minisztertanács október végén elfogadta azt a törvénytervezetet, amely Belgiumban is betiltaná az LMBTQ-embereket célzó konverziós, más néven reparatív vagy átnevelő terápiákat.

A konverziós terápiák az LMBTQ-emberek szexuális irányultságának megváltoztatását – a heteroszexualitás kialakítását – célzó eljárások. Az átnevelés során gyakran használt módszer a pszichoterápia, az elektrosokk, sőt az ördögűzés és a korrekciós nemi erőszak is.

Az eljárásokat egyházi és orvosi környezetben vagy különféle szekták rituáléi során hajtják végre a rokonok vagy az átnevelésben jártas „szakemberek”, és gyakran súlyos következményekkel járnak. Bár Belgiumot rendszeresen az LMBTQ-jogok fellegvárának tekintik, a mai napig alkalmazzák a reparatív módszereket az országban, számolt be róla az áldozatokat is megszólaltató civil szervezet, a Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation. Az új törvény a konverziós eljárást végrehajtó személyt egy hónaptól két évig terjedő börtönbüntetésre és száz–háromszáz euró pénzbírságra ítélheti.

A tervezet szerint súlyosbító körülménynek tekintheti a bíróság, ha a terápiát az áldozattal bizalmi kapcsolatban lévő vagy hierarchiában felette álló személy hajtotta végre. A kiskorúak vagy más módon kiszolgáltatott személyek sérelmére elkövetett átnevelés szintén súlyosbító körülmény lesz.

Forrás: rtbf.be, brusselstimes.com

Csak az alacsony jövedelmű háztartások kapnak üzemanyagár-támogatást Franciaországban

Elisabeth Borne francia miniszterelnök a Les Echos gazdasági hírportálnak adott interjújában jelentette be, hogy 2023. január elsejétől lép majd életbe a francia kormány által már júliusban megszellőztetett új üzemanyagár-támogatás.

A dolgozói üzemanyag-kedvezményből azonban csak azok a franciák részesülhetnek majd, akik az öt legalacsonyabb jövedelmi kategória valamelyikébe tartoznak, s akik a munkájukkal összefüggésben kénytelenek napi szinten autózni.

A kedvezményezettek köre az előzetes adatok szerint a franciaországi háztartások fele. A háztartások januárban, közvetlenül a bankszámlájukra kapják majd meg az összeget. A júliusban bejelentett tervek szerint egy autós, aki naponta több mint harminc kilométert autózik, akár háromszáz euró támogatásra is számíthat, függően a jövedelmétől és háztartásának összetételétől.

Franciaországban az üzemanyag ára november közepén azért ugrott meg ismét jelentősen, mert ekkor a szeptemberben bevezetett literenkénti harminc eurócentes állami támogatás tíz eurócentre mérséklődött, valamint a TotalEnergies is húsz eurócentről tíz centre csökkentette saját töltőállomásain a vállalati kedvezményt.

A franciaországi benzinkutak mindegyikén a tíz eurócentes állami támogatás – a jelenlegi tervek szerint – csak december 31-ig marad érvényben.

Forrás: francetvinfo.fr, bfmtv.com, lesechos.fr