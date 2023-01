Máris megfizeti az euró bevezetésének az árát Horvátország?

Az indokolatlan áremelések csökkentették az állampolgárok vásárlóerejét, míg az amúgy is magas infláció további növelése kárt okozott a gazdaságnak – fogalmazott a horvát kormányfő, és emlékeztetett arra is, hogy a horvát kormány a múlt héten megbízta a fogyasztóvédelmi főfelügyelőséget, valamint az adó- és vámhivatalt, hogy ellenőrizze az árakat.

Az árak visszaállítására péntekig szabott határidőt a kabinet.

Plenkovic szerint a vállalkozások egy része azonnal reagált a kormány üzenetére, és korrigálták is az árakat a december 31-i szintre, ami „jó és példaértékű jelzés” a kormányfő szavai szerint. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy azokkal szemben, akik továbbra sem teljesítik a kormány által elfogadott követeléseket, a kabinetnek még számos eszköz áll a rendelkezésére. Ez esetben a termékek árának befagyasztását, az energiaválság enyhítését célzó támogatások felfüggesztését és az adók emelését említette, de további mélyreható adó- és vámellenőrzéseket is bejelentett.

Rámutatott továbbá, hogy az ügyben illetékes szolgálatokhoz továbbra is számos fogyasztói panasz érkezik, egyben felszólította az állampolgárokat, hogy továbbra is tegyenek bejelentést, ha ezzel a gyakorlattal találkoznak. „Ebben a válságos időszakban szükség van társadalmi felelősségvállalásra és szolidaritásra, olyan magatartásra, amely nem haszonleső, hanem észszerű” – hangsúlyozta a kormányfő.

Szabad piac? Abszolút igen. Vállalkozói szabadság? Megint igen. De ebben a helyzetben a társadalmi szolidaritás az, amit nem lehet megkerülni

– mondta Plenkovic, majd úgy értékelt, a kormány jóhiszeműen járt el, és senki nem számolt azzal, hogy egyes vállalkozók a logikával ellentétes magatartást tanúsítanak, ami szavai szerint bizonyos módon megkérdőjelezi realitásérzéküket, tekintettel arra, milyen időket élünk.

Vedrana Filipovic Grcic a fogyasztóvédelmi főfelügyelőségtől a kormány pénteki ülésén elmondta:

január 7–11. között 696 ellenőrzést végeztek, ezek közül 178 esetben állapítottak meg indokolatlan áremelést és 67 esetben az euró bevezetéséről szóló törvény rendelkezéseinek megsértését. Azaz a vizsgált gazdasági egységek 30 százalékánál találtak szabálysértéseket.

Ami a drágulásokat illeti, jelezte, hogy a pékáruk ára átlagban 15-30 százalékkal emelkedett. Drágább lett a csirke- és a pulykahús, a víz, az üdítőital és a tojás is, átlagban 13 százalékkal. A legnagyobb mértékű árnövekedéseket a fodrász- és kozmetikai szalonokban rögzítették az ellenőrök, ezek mértéke 20-tól 50 százalékig terjedt. A vendéglátóegységek átlagban 13 százalékkal emeltek az árakon, de 43 százalékos emelés is előfordult.

A szabálysértést meghatározó jogszabály lehetővé teszi a pénzbírság kiszabását is, amely a jogi személyek esetében 1300 eurótól 26 ezer euróig, természetes személyek esetében – beleértve az egyéni vállalkozókat is – 660 eurótól 2000 euróig terjed.

